Bisogno di sangue, plasma e piastrine. Avis Veneto: «Andate a donare con costanza»

Arrivata l'estate, sono ripartite tutte le attività sanitarie e ospedaliere: «Le strutture ci sollecitano a continuare a donare con costanza per evitare criticità ed emergenze per la mancanza del nostro dono e per permettere di recuperare tutti gli interventi»

Con la ripresa di tutte le attività sanitarie e ospedaliere che erano state sospese a causa del coronavirus, torna a crescere in Veneto la necessità di sangue, plasma e piastrine. Molti interventi chirurgici sono stati riprogrammati e le sale operatorie sono tornate a pieno regime.

Con l’arrivo dell’estate, del gran caldo e delle vacanze «le strutture sanitarie ci sollecitano a continuare a donare con costanza per evitare criticità ed emergenze per la mancanza del nostro dono – spiega la neo presidente di Avis regionale Veneto, Vanda Pradal – e per permettere di recuperare tutti gli interventi che moltissimi cittadini attendono da mesi».

Tutti i gruppi sono richiesti, in particolare viene segnalata la necessità del gruppo 0 e A negativo e positivo.

Un invito, quindi, a non rinviare la propria donazione, specie se si sono già programmate le ferie. «Diventare donatore è una scelta di responsabilità – continua la Pradal – e dopo la loro straordinaria dimostrazione durante la pandemia, chiediamo agli avisini veneti di continuare a testimoniarla, andando a donare dove è più comodo, ai Centri trasfusionali degli ospedali o presso le unità di raccolta associativa delle province di Padova, Venezia e Treviso».

La prenotazione della donazione, già realtà in molte zone del Veneto, tra l’altro, evita lunghe attese. L’estate, con più tempo libero a disposizione, può essere anche il momento ideale per avvicinarsi alla donazione per la prima volta.

Per conoscere le aperture dei Centri trasfusionali e delle unità di raccolta associativa, per informazioni e/o prenotazioni, consultate i siti delle Avis provinciali o contattatele ai seguenti recapiti telefonici: Padova 049 7800858, Rovigo 0425 35860, Treviso 0422 405077, Venezia 041 950892, Verona 045 8203938, Vicenza 351 1116275, Abvs Belluno 0437 27700.

A disposizione per informazioni anche la segreteria di Avis Regionale Veneto allo 0422 405088.