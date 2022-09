Dopo i casi registrati in Veneto, l’Ulss 9 Scaligera lancia l’allerta influenza aviaria

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 9 Scaligera lancia l’allerta influenza aviaria. Lo scorso 22 settembre, infatti, un focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) è stato individuato in provincia di Treviso, in un allevamento all'aperto di tipo multispecie. Tale evidenza, unita ad altre recenti positività (non ultima quella riscontrata in un allevamento di tipo commerciale nella regione della Lombardia) costituisce una minaccia concreta per il territorio veronese.

Al fine di tutelare le popolazioni animali avicole della nostra provincia, è importante che anche i piccoli allevamenti a carattere familiare, rurale e “free range”, rispettino le misure di riduzione del rischio descritte nel volantino allegato e riferiscano ai servizi veterinari competenti per territorio eventuali segni malattia o mortalità. Ogni ulteriore informazione è disponibili sul sito del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 9 Scaligera.