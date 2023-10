Aoui Verona partecipa alla Giornata mondiale della menopausa: visite gratuite in otto unità operative, ecco come prenotare

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona aderisce all’Open day Menopausa, organizzato dalla Fondazione Onda. Cardiologia, Chirurgia Senologica, Medicina Generale A, Ostetricia e Ginecologia, Psicosomatica e Psicologia Medica, Reumatologia, Psicologia Clinica di Borgo Trento e di Borgo Roma sono le unità operative che aderiscono all’iniziativa con visite gratuite, consulenze e video informativi.

Lo scopo, spiegano dall'Aoui Verona, è quello di accrescere la consapevolezza sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche non solo per combattere i disturbi a breve termine, ma anche per prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine nell’ambito delle diverse aree specialistiche. Sul link https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w23 sono riportate le modalità di accesso ad ogni servizio offerto da Aoui e dagli altri 130 ospedali aderenti all’iniziativa.

«Fondazione Onda, - ricorda Aoui Verona in una nota - dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa, l’Aoui di Verona ne possiede tre, il massimo attribuibile. Il network, in fase di rinnovo, è attualmente composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, e sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini».