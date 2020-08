Al via la campagna di vaccinazione anti-pneumococcica da parte dell'Ulss 9 Scaligera

L'Ulss9 Scaligera comunica che, in ottemperanza alle indicazioni nazionali e regionali, è in fase di avvio una campagna di vaccinazione anti-pneumococcica per gli ospiti delle Strutture Residenziali del territorio dell’Azienda Ulss 9- Scaligera. In considerazione dell’attuale scenario epidemiologico, della sua possibile evoluzione e co-circolazione, nei prossimi mesi, sia del virus influenzale che del virus Sars-CoV-2, la Regione del Veneto ha predisposto "linee di indirizzo" che prevedono l’offerta del vaccino anti-pneumococcico agli ospiti delle Strutture Residenziali per Anziani, al fine di garantire, a queste persone, una migliore copertura vaccinale prima dell’avvio della prossima campagna antiinfluenzale.

La vaccinazione anti-pneumococcica è molto importante nella popolazione anziana per la prevenzione di gravi complicanze a livello polmonare dovute all’infezione. La campagna vaccinale è stata organizzata in collaborazione tra il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP), i Direttori dei Distretti, i Direttori delle Cure Primarie, i Responsabili dei Centri Servizi e i Medici di Medicina Generale e si svolgerà per tutto il mese di agosto fino ai primi giorni di settembre.

La vaccinazione sarà offerta a circa 5.300 ospiti che risiedono in 77 Strutture Residenziali della nostra Azienda ulss. È stata inviata, tramite i Responsabili delle Strutture Residenziali, un’informativa alle famiglie, chiedendo la loro collaborazione nell’offerta del vaccino anti-pneumococcico 13 valente ai propri familiari.