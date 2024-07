Nutrizione clinica, a Verona è attivo l’ambulatorio Obesità in gravidanza: «Eccesso di peso rischioso per mamma e bambino»

A Verona è stato attivato l’ambulatorio “Obesità in gravidanza” presso il servizio di Nutrizione clinica di Borgo Trento, per aiutare le donne in gravidanza a mantenere un adeguato controllo del proprio peso, oltre ad avere una alimentazione sana e equilibrata. «Prevenire l’eccessivo incremento di peso in gravidanza - spiegano dall'Aoui Verona - è importante soprattutto nelle prime fasi. Solo in questo modo si riducono i rischi di infertilità e aborto spontaneo, ma anche di complicanze durante la gravidanza quali trombosi venosa, diabete gestazionale, pre-eclampsia (innalzamento eccessivo della pressione) e macrosomia (eccesso di peso nel neonato)».

Il servizio, secondo quanto è stato spiegato, risulterà utile anche per le donne già sovrappese e/o obese all’inizio della gravidanza che devono contenere il più possibile un ulteriore aumento di peso. «L’obesità - chiariscono sempre dall'Aoui Verona - è una sindrome caratterizzata da un eccesso di grasso corporeo che si correla a malattie quali diabete, ipertensione arteriosa, dislipidemia e a un aumentato rischio di malattie cardio-vascolari come Infarto e ictus».

A Verona il servizio di Nutrizione clinica è orientato al trattamento ambulatoriale del paziente obeso ed inserito nel dipartimento Medico-Generale diretto dal professor Mauro Zamboni. L’ambulatorio, la cui responsabile è la dottoressa Luisa Cauchioli Bissoli coadiuvata dalla dottoressa Silvia Faccioli, è attivo il giovedì mattina dalle ore 10.30 alle ore 13. Si può accedere al servizio con impegnativa, tramite prenotazione telefonica al numero 045/8122610 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

«Il controllo del peso ponderale e la sana alimentazione - sottolinea il professor Mauro Zamboni, geriatra e direttore del Dipartimento medico-generale - sono elementi salienti per uno stile di vita sano, a tutte le età. Negli anziani per assicurarsi maggiore longevità, ma anche nella fase di vita giovanile, quella che corrisponde alla gravidanza, il sovrappeso non è segno di salute ma può rappresentare un problema per la gestante e per il neonato. Ci sono programmi specifici per aiutare la popolazione nel controllo del peso e il nostro ospedale dispone di servizi qualificati nell’ambito della Nutrizione clinica del nostro Dipartimento. L’ambulatorio dedicato alle donne in gravidanza va in questa direzione», conclude il professor Mauro Zamboni.