Aperto all'ospedale San Biagio l'ambulatorio fisiatrico per i pazienti con morbo di Parkinson

All’ospedale San Biagio di Bovolone da oggi, 13 gennaio, è attivo l'ambulatorio fisiatrico dedicato ai pazienti affetti da morbo di Parkinson.

L'ambulatorio nasce all'interno dell'UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale, diretta dalla dottoressa Paola Pietropoli, dall'esigenza di una presa in carico riabilitativa sartoriale e integrata per questi pazienti, nell'ottica della rete ospedale-territorio, ed è realizzato in collaborazione con il reparto di Neurologia di Legnago.



Presso l’ambulatorio, i pazienti vengono sottoposti asulla base della quale vengono successivamente inseriti, attraverso un progetto riabilitativo individuale, in unmirato al recupero delle abilità motorie, della funzionalità deglutitoria e della disfagia.L'attività si svolge nei Poliambulatori dell'ospedale di Bovolone, previa prenotazione al numero di telefono 0442 622292 con impegnativa del medico curante in cui sia precisata la patologia in questione nel quesito diagnostico.