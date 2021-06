Anche Aifa approva vaccino Pfizer per giovani tra i 12 e i 15 anni: «Platea completata per la ripresa delle scuole»

Dopo l'approvazione da parte dell'Ema, vale a dire l'Agenzia europea del farmaco, il vaccino anti Covid prodotto da BioNTech/Pfizer ha incassato anche quella da parte dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento specifico alla sua somministrazione nei soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Si tratta del passaggio formale decisivo per il nostro Paese al quale ora potrà seguire l'avvio della campagna vaccinale anche tra gli adolescenti.

Nella nota ufficiale di Aifa che comunica l'approvazione per la fascia di età 12-15 anni del vaccino Comirnaty, nome tecnico del vaccino Pfizer, si legge quanto segue: «La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di Aifa ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema). Secondo la CTS, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età».

Nelle scorse ore, sull'argomento era intervenuto anche lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza, il quale aveva auspicato che per le somministrazioni a ragazzi e ragazze tra i 12 ed i 15 anni di età del vaccino anti Covid venissero mobilitati i pediatri di libera scelta. A tal riguardo è stato quindi lo stesso presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) Paolo Biasci ha chiarire quelli che potrebbero essere i tempi necessari per completare la copertura vaccinale in tale fascia della popolazione: «Visto che in media ognuno ha in carico circa 200 ragazzi e ragazze tra i 12 e 16 anni e che con ogni fiala si possono fare 6 dosi, e calcolando l'uso di una fiala al giorno, quindi 30 somministrazioni a settimana, possiamo arrivare a 120 adolescenti vaccinati (per ogni pediatra, ndr) con la prima dose in un mese, e quindi completare tutta la platea 12-16 anni in un mese e mezzo o due. L'obiettivo di una ripartenza in sicurezza delle scuole è realistico».