Covid: anticorpo monoclonale autorizzato da Aifa dopo lo studio coordinato a Verona dalla prof.ssa Tacconelli

La Commissione tecnico scientifica di Aifa, l'Agenzia italliana del farmaco, ha autorizzato «l’utilizzo dell’anticorpo monoclonale Evusheld (tixagevimab e cilgavimab) nel trattamento precoce di soggetti con infezione da Sars-CoV-2 a rischio di una forma grave di Covid-19». È quanto si legge in una nota ufficiale dell'Agenzia italliana del farmaco che poi specifica: «Finora il medicinale era disponibile solo per la profilassi pre-esposizione in soggetti ad alto rischio».

Con questo allargamento di indicazione l’Aifa «rende disponibile un’opzione terapeutica per via intramuscolare per i soggetti nei quali la prescrizione dei farmaci antivirali e degli anticorpi monoclonali autorizzati è considerata inappropriata dal punto di vista clinico e/o epidemiologico (in relazione alla circolazione delle varianti virali)».

La decisione dell’Aifa di autorizzare Evusheld per il trattamento dei pazienti con Covid-19, viene spiegato nella nota, «anticipa la valutazione dell’Ema che sarà completata a settembre 2022, e si basa sia sui risultati degli studi clinici già pubblicati sia sulla analisi ad interim (su circa 450 pazienti) di uno studio multicentrico in corso in Italia (Mantico-2, coordinato dalla prof.ssa Tacconelli, Università di Verona), finanziato dall’Agenzia con l’obiettivo di confrontare tre diverse alternative (Evusheld, Paxlovid e Xevudy) nel trattamento precoce dei pazienti con Covid-19».

Evusheld è stato pertanto «inserito nell’elenco dei farmaci erogabili a carico del Sistema sanitario nazionale ai sensi della legge 648/96». Per le modalità operative di prescrizione si rimanda al sito istituzionale dell’Aifa. La determinazione è stata pubblicata in data martedì 2 agosto 2022 sulla Gazzetta Ufficiale e produce effetti a partire da mercoledì 3 agosto 2022.