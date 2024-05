«Adolescenti risentono maggiormente dell'uso eccessivo dei social»

Internet e i social media possono trasformarsi in una trappola per gli adolescenti. L'essere iperconnessi può avere effetti negativi tanto per i 19enni maschi quanto le femmine. Ed oltre all'età, anche altri fattori, come la famiglia, la disabilità, la salute mentale o il senso di isolamento possono contribuire allo sviluppo di una dipendenza dai social o da alcuni giochi online. Su questi temi si è aperto questo pomeriggio, 29 maggio, il congresso nazionale della Società italiana di psichiatria (Sip). Evento che andrà avanti fino all'1 giugno nel Palazzo della Gran Guardia di Verona e in cui Sip festeggia i suoi 150 anni.

L'influenza dei social network ed in generale di internet sulla salute mentale è stato uno degli argomenti affrontati in questa giornata di apertura, a partire da una nuova ricerca condotta a livello internazionale e pubblicata su World Psychiatry.

«La connettività alla rete Internet - ha spiegato ad Adnkronos la presidente di Sip Liliana Dell'Osso - è diventata onnipresente, tanto che studiosi e ricercatori da anni tentano di valutarne gli effetti sulla capacità di attenzione, i processi di memoria e la cognizione sociale, senza risultati univoci. In particolare sui giovanissimi che nel 50% dei casi si descrivono come "sempre online". Peraltro, in un nostro studio condotto all'università di Pisa, sta emergendo anche che l'uso patologico di videogames, che questa generazione spesso gioca online, si associa a una maggior tendenza al ritiro sociale».

Sempre sullo studio pubblicato su World Psychiatry è intervenuto anche la presidente uscente di Sip Emi Bondi, sottolineando che «aldilà dei pericoli connessi al cyberbullismo, ai giochi online, all'esposizione a materiale pedopornografico, la letteratura scientifica sull'impatto di Internet e dei social è piuttosto contraddittoria. Alcuni studi ne demonizzano l'uso e il rischio manipolativo, altri invece ne sottolineano il potenziale anti-stigma, il ruolo di facilitatore di connessioni e il supporto tra pari».

Sono comunque diversi i fattori che influiscono sull'impatto di internet nelle vite dei giovani. E uno di questi è l'età. «Le ragazze risentono maggiormente dell'uso eccessivo dei social nella prima adolescenza, tra gli 11 e i 13 anni, mentre i ragazzi tra i 14 e i 15 anni - ha evidenziato Guido Di Sciascio, segretario nazionale di Sip - Entrambi i gruppi mostrano una sensibilità particolare al termine dell'adolescenza, verso appunto i 19 anni».

Ed anche le piattaforme contribuiscono a sottrarre tempo allo studio, al lavoro e alle relazioni, attraverso meccanismi che ne favoriscono un uso compulsivo.

La ricerca dunque conferma la complessità del rapporto tra la mente umana ed il web. «L'utilizzo di internet e dei social media - ha concluso Paola Calò, psichiatra e referente area social media nell'esecutivo di Sip - non è un'esperienza univoca. Varia in base alle caratteristiche sociodemografiche, psicologiche e comportamentali individuali e in base anche ai contesti e alle situazioni. Per questo motivo siamo convinti della necessità che la ricerca, la realizzazione di linee guida e le iniziative future debbano privilegiare un approccio interdisciplinare e multidimensionale per affrontare il problema dei vantaggi e degli svantaggi delle nostre interazioni con il mondo online».