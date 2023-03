LILT torna in piazza Brà per sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica

Diffondere la cultura della prevenzione come metodo, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di adottare un corretto stile di vita con una sana alimentazione e una regolare attività fisica. È questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione promossa in tutta Italia dalla LILT e rilanciata, ancora con più forza, in occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione oncologica, iniziata il 18 marzo e in svolgimento fino a domenica 26.

Per questo motivo la LILT di Verona sarà presente in piazza Bra venerdì 24 e sabato 25, dalle 9 alle 18, a disposizione di tutti i cittadini per ribadire l’importanza della prevenzione per contrastare i tumori. Per l’occasione sarà presente una struttura gonfiabile gigante che riproduce un colon dall’interno, dove si potranno avere gratuitamente informazioni riguardo alla corretta alimentazione e prevenzione primaria, attraverso colloqui con medici. Lilt Verona illustrerà le attività svolte sul territorio e sarà distribuito dell’olio extravergine di oliva.

Infatti, come accaduto durante la campagna dello scorso anno, anche nel 2023 uno degli ingredienti simbolo di una corretta alimentazione è l’olio extravergine di oliva – EVO, ricco di grassi monoinsaturi e di antiossidanti, che con l’effetto antiinfiammatorio riducono anche il rischio di tumori.

Testimonial d’eccezione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2023 è lo chef stellato Giorgio Locatelli.

Lilt Verona svolge la sua attività durante tutto l’anno, con iniziative che coinvolgono anche le scuole. Il disegno scelto ad illustrare la locandina della due giorni in piazza Bra, porta la firma della vincitrice del concorso scolastico “Corretti stili di vita – Sezione Me-La mangio”: Jasmine Todeschini della 3E della scuola secondaria di Primo Grado IC16 Caperle a Marzana.

Per informazioni e prenotazioni visite, è possibile contattare la LILT Verona ai numeri 045 8303675 - 334 5216814, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30.

L’evento è stato presentato in sala Arazzi dall’assessora alla Salute Elisa La Paglia. Sono intervenuti la consigliera comunale responsabile progetto Città Sane Annamaria Molino, per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Verona il presidente Sante Burati, la vicepresidente Maria Dal Mas e la vicepresidente incaricata Progetti Scuola Silvana Iglio e la dottoressa Lisa Serena Meneghelli della Direzione Sanitaria Ulss 9.

L’iniziativa, che rientra negli impegni sostenuti dal Comune nell’ambito del progetto nazionale Rete italiana Città Sane dell’OMS, a cui ha aderito da gennaio di quest’anno.

«Invitiamo i cittadini a partecipare a questa importantissima iniziativa – ha detto l’assessora alla Salute Elisa La Paglia -. L’attività dei volontari è fondamentale, non solo per le competenze da loro messe in campo, ma anche per il loro sforzo nell’incuriosire passanti e avventori, per ribadire che non dobbiamo mai dare nulla per scontato. Nell’infondere questo senso di consapevolezza viene in aiuto la creatività, che permette di sconfiggere anche i muri più ostici. Avere una coscienza riguardo alla nostra salute è importante per imparare a capire quali comportamenti mettere in atto e quali evitare, per questo il Comune è sempre al fianco della LILT in queste iniziative».

«Dopo l’adesione alla rete italiana Città Sane dell’OMS, il Comune si impegna nell’organizzare una serie di iniziative, di eventi per la tutela e la promozione della salute, ma soprattutto per la prevenzione – spiega la consigliera Annamaria Molino -. In qualità di medico oncologa, posso confermare che il tumore al colon è da prendere come punto di partenza per questo tipo di iniziative. È il secondo tumore riscontrato, conta più di 40.000 casi in Italia, ma si può prevenire seguendo stili di vita corretti e sottoponendosi agli esami giusti al momento giusto. Questi consentono di togliere lesioni benigne che negli anni sarebbero diventate tumori, ma permettono anche diagnosi di tumori molto precoci e perciò ancora guaribili».

«Venerdì e sabato vogliamo promuovere la prevenzione – afferma il presidente Lilt Verona Sante Burati -. La sola alimentazione corretta, intesa in questo caso come dieta mediterranea, l’astensione dal fumo, dai superalcolici e l’attività fisica sono in grado di prevenire il 30% dei tumori. A questo poi si aggiunge l’importanza della prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce, per evitare interventi devastanti e assicurare una qualità di vita ottima arrivando in tempo utile».

«La nostra azienda sociosanitaria – ha detto la dottoressa Lisa Serena Meneghelli - concentra ogni sforzo nello screening, nel miglioramento della capacità diagnostica. L’obiettivo è quello di ricercare i tumori sempre ad uno stadio più precoce e anche pre invasivo, grazie anche ad un forte sviluppo all’impegno nell’ambito di prevenzione primaria. Proprio per questo, il piano regionale della prevenzione 2020-2025, ha sviluppato all’interno del programma PP2 Comunità Attive la rete regionale dei Comuni attivi. L’Ulss 9 aderisce a questo programma adottato nel proprio piano aziendale di prevenzione».

Attività Lilt Verona

PREVENZIONE PRIMARIA - Informazione ed educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica su richiesta di Enti, Comuni, Circoscrizioni, Associazioni. L’alimentazione alla base della prevenzione con ambulatorio dedicato a singole persone o gruppi.

NELLE SCUOLE - Supporto ai progetti di prevenzione ed educazione alla salute dei POF degli Istituti richiedenti. Concorsi: “Corretti stili di vita”, “Non andare... In fumo”, “Me-la mangio”, progetto regionale “La salute nel piatto”, proogetto nazionale “Guadagnare salute con la Lilt”.

EVENTI - Marzo: Settimana nazionale della prevenzione oncologica. 31 Maggio: Giornata mondiale senza tabacco. Ottobre: Nastro rosa. Novembre: Settimana nazionale della prevenzione dei tumori maschili.

PREVENZIONE SECONDARIA - Screening per la diagnosi precoce in sede e nelle delegazioni. Campagne di screening oncologico per i dipendenti.

PREVENZIONE TERZIARIA - Contenimento e gestione delle sequele delle malattie oncologiche. Ambulatorio fisioterapico: trattamento linfedema post-operatorio. Ambulatorio di consulenza psicologica.