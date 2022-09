Alzheimer. Si discute a Verona di assistenza, cure e dignità del malato

Il valore della dignità del paziente, che non è solo oggetto di cura ma una persona con emozioni, bisogni e volontà. È questo il tema centrale del convegno online gratuito “Onorare la vita oltre la diagnosi di demenza”, organizzato dal Comune di Verona in occasione della 29a Giornata mondiale per l’Alzheimer.

L’appuntamento, proposto in modalità webinar, è in programma per la giornata di venerdì 30 settembre, dalle 14.30 alle 17.30. Un’occasione di riflessione per costruire azioni concrete nei percorsi di cura, che pongano più attenzione all’individuo paziente, alle sue fragilità, paure e desideri.

Alla realizzazione dell'incontro collaborano le associazioni di volontariato cittadine che si occupano di sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari - associazione Alzheimer Italia Verona, l’associazione Familiari Malati di Alzheimer, Omnia Impresa Sociale, Sente-mente e Antes Coord. Prov. Di Verona –, l’Azienda Ulss 9 Scaligera e gli enti del Terzo settore che gestiscono le Case di Riposo e i Servizi di assistenza domiciliare.

La formula del webinar è stata scelta per favorire una maggior partecipazione dei famigliari degli ammalati, che già lo scorso anno hanno dimostrato di apprezzare questa modalità organizzativa, con una grande partecipazione.

PROGRAMMA - L’Evento verrà suddiviso in due momenti. Nella prima parte è prevista la partecipazione di Letizia Espanoli ideatrice del metodo Sente-mente® con l’intervento “Idee e azioni concrete per sviluppare la speranza nelle relazioni di cura”. Seguirà Laura De Togni Responsabile dei Centri per il Disturbo Cognitivo e Demenze dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, che tratterà “Le demenze dalla diagnosi precoce ai percorsi di cura”.

Le associazioni cittadine saranno le protagoniste nella seconda parte del convegno, con interventi che cercheranno di dare risposte ai molteplici bisogni delle famiglie con malati Alzheimer, nell'ottica di prevenire la condizione di solitudine.

A chiusura parlerà Raffaele Grottola direttore dei servizi Socio-sanitari dell’Ulss 9 Scaligera.

L’iniziativa è stata presentata martedì mattina, a palazzo Barbieri, dall’assessora alla Salute Elisa La Paglia. Presenti la Direttrice Centri per il Disturbo Cognitivo e Demenze Azienda Ulss 9 Scaligera Laura De Togni, la Coordinatrice dei Servizi per Adulti e Anziani del Comune di Verona Daniela Liberati, la presidente associazione Alzheimer Italia di Verona Maria Grazia Ferrari, il vice presidente associazione Familiari Malati di Alzheimer di Verona Giorgio Facci, il presidente dell’Associazione Anteas Coord. Provincia di Verona Augusto Gambaretto, la psicologa di Omnia Impresa Sociale Valentina Verzari e la formatrice di Sentemente® Elena Mantesso.

«Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza – ha sottolineato l’assessora La Paglia – che punta a far emergere la ricca offerta di attività assistenziali che Verona mette in campo per sostenere le famiglie e i malati di Alzheimer. Da evidenziare in quest’ambito la necessità di riconoscere e tutelare la figura del caregiver familiare, una professione lavorativa che può riguardare ognuno di noi nel corso della vita. Un tema delicato e complesso su cui è necessario porre la massima attenzione, per giungere presto ad un maggior supporto a livello nazionale».

«Durante il convegno saranno toccati i temi di maggior interesse, ponendo sempre al centro i bisogni del paziente – ha evidenziato De Togni –. Nel mio intervento tratterò in particolar modo il tema delle demenze, dalla diagnosi precoce ai percorsi di cura. Un’opportunità importante di confronto con la cittadinanza, a cui siamo lieti di poter partecipare».

La Giornata Mondiale Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International (ADI), si celebra il 21 settembre in tutto il mondo. Testimonia la crescita di un movimento internazionale che vuole creare una coscienza pubblica sugli enormi problemi provocati da questa malattia e ogni anno riunisce in tutto il mondo malati, familiari e associazioni Alzheimer.