AOUI, +5% di prestazioni ambulatoriali. Cresce anche il numero di trapianti di cuore e fegato

Rispetto al periodo compreso tra gennaio e novembre 2019, prima dello scoppio della pandemia di Covid-19, le prestazioni ambulatoriali dell'Azienda Ospeliera Universitaria Integrata di Verona nel 2022 sono cresciute del 5%, passando dunque da 3.753.575 a 3.940.555 tra gli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma, mentre il personale dipendente è cresciuto di quasi 700 unità, per la precisione 648 tra medici (116), infermieri (329), operatori socio sanitari (192) e altre figure (11).

Considerazioni e numeri che arrivano dalla conferenza stampa di fine anno, in cui AOUI ha presentato i dati dell’attività 2022 e gli investimenti 2023, con la presenza del direttore generale Callisto Marco Bravi, del direttore sanitario Matilde Carlucci e del direttore amministrativo Vania Rado.

Dati

Come detto, i dati riguardano il confronto con il 2019, anno pre Covid. I ricoveri programmati nel 2022 sono stati 28.966 contro 30.925 di due anni fa (-6,3%), mentre è aumentato il valore medio dei casi trattati: 4.755 nel 2022 contro 4.404 nel 2019 (+8%). Anche l’attività chirurgica nel 2022 è sostanzialmente in linea con quella pre Covid, con 36.422 interventi rispetto ai 37.908 del 2019. Invariata l’attività trapiantologica, dove si registrano gli aumenti dei trapianti di cuore (+ 31,6%) e fegato (+27%).

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, la valutazione della Scuola Superiore S’Anna di Pisa assegna all’Azienda scaligera il primato per attrattività extra regione per casistica di alta complessità, superando anche Padova.

Le prestazioni ambulatoriali nel 2022, come già sottolineato, sono aumentate fino a sfiorare i 4 milioni, con 187 mila visite in più.

Per quanto riguarda la lista di attesa, il monitoraggio indica il rispetto al 95% dei tempi per le prestazioni di classe B (entro 10 giorni), al 90% per la classe D (entro 30 giorni) e al 93% per la classe P (90 giorni). Si tratta del controllo sulle prestazioni cosiddette "traccianti", ovvero un elenco che contiene le più comuni attività ambulatoriali ospedaliere (prime visite specialistiche e esami radiologici). L’Azienda ospedaliera è hub di riferimento regionale, pertanto si occupa delle esigenze sanitarie più complesse ed urgenti, con compiti differenti rispetto alla medicina territoriale.

Infine non sarebbero ancora state recuperate tutte le prestazioni sanitarie rimaste indietro nel biennio pandemico (soprattutto radiografie), mentre il problema che il Cup (Centro unico prenotazioni) non sia un tutt'uno con quello dell'Ulss 9, allungherebbe ancora i tempi per alcune di queste prestazioni.

Investimenti 2023

Ammontano complessivamente a 56 milioni di euro i fondi che verranno investiti l’anno prossimo. Di questi, circa 4 milioni provenienti dal PNRR per la ricerca biomedica.

L’AOUI è capofila di 4 progetti: Psichiatria diretta dalla professoressa Ruggeri per l’intervento contro l’isolamento sociale degli adolescenti; Unità Parkinson del professor Michele Tinazzi per nuove strategie di riabilitazione nei pazienti con disturbi del movimento funzionale; Chirurgia Esofago e Stomaco del professor Giovanni De Manzoni per l’uso di anticorpi innovativi nelle forme non curabili di cancro gastrico; Nefrologia diretta dal professor Giovanni Gambaro per l’intelligenza artificiale nella ricerca delle malattie rare renali. L’Azienda Ospedaliera è capofila anche in altri 4 progetti di bandi di ricerca finalizzata del Ministero della Salute per un totale di 1.785.00 euro: due ricerche dei bandi per Giovani Ricercatori e due bandi ordinari.

Saranno investiti 3.279.131 per le installazioni di alta tecnologia: nella Radiologia di Borgo Roma una TAC a 128 strati e un sistema di angiografia; nella Radioterapia di Borgo Trento sarà attivata una TAC per la simulazione dei piani di trattamento e nella Radiologia sempre di Borgo Trento l’aggiornamento hardware e software di 3 Risonanze Magnetiche.

L’anno prossimo è previsto l’adeguamento antisismico del Monoblocco dell’ospedale di Borgo Roma. I lavori, che procederanno senza intralciare le attività sanitarie, con un investimento statale e regionale di 37 milioni di euro. Dal Bando “Arcuri” (D.L. 34/2020) sono stati stanziati 10 milioni euro per la realizzazione dell’area Terapia Intensiva e Semintensiva sia di Borgo Trento sia di Borgo Roma.

Questo il commento di Callisto Marco Bravi, direttore generale Aoui Verona: «Abbiamo raffrontato i dati della gestione di quest’anno con il 2019. I numeri dimostrano che l’attività ospedaliera, sia nei ricoveri sia negli interventi, è sostanzialmente in linea con l’andamento pre Covid. Due sono però le diversità nel dopo Covid: l’aumento del valore medio delle attività e l’aumento della degenza media. Nel primo caso significa che ci sono più casi di maggiore complessità medica, l’allungamento della permanenza si riscontra soprattutto nel dipartimento Medico Generale con le Geriatrie e la Medicina, anche per la difficoltà ad accogliere pazienti da parte delle strutture territoriali a loro volta ridimensionate dalla pandemia. Non hanno invece subito variazioni l’attività trapiantologica e l’attrattività extra regione. A questo proposito, ricordo che per il secondo anno consecutivo la valutazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa assegna alla nostra Azienda il primo posto in Italia per attrattività nelle discipline di alta complessità, con il 24,7% siamo superiori anche a Padova. In due anni abbiamo aumentato significativamente anche il personale, con 116 medici e 329 infermieri in più. Per Verona, grazie anche alle 44 Scuole di Specialità non è così difficile trovare personale medico.

Chiudo ricordando con soddisfazione la mole degli investimenti 2023. Saranno circa 56 milioni destinati a interventi strutturali, ma anche all’acquisto di alta tecnologia per le Radiologie. In questo totale di sono anche i 4 milioni ottenuti con i 4 bandi Pnrr per la ricerca biomedica e quasi 2 milioni per 4 bandi vinti per la ricerca finalizzata. Tanti progetti biennali che aumenteranno la nostra specificità scientifica».