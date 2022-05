Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Il social network "Romeo and Juliet wall" che riproduce il famoso muro dell'amore di Giulietta che si trova a Verona, piace e attira sempre più interesse nel suo sviluppo. Molte aziende internazionali hanno dimostrato curiosità per la piattaforma web che entro l'inverno uscirà con l'applicazione per i dispositivi iOS e Android. In questo momento nel mondo manca amore e forse mai come prima il ritorno alla semplicità, un messaggio d'affetto in chiave moderna. Come dici il suo creatore Stefano Scalia: «L'amore vince sempre, tutto quello che facciamo viene fatto per amore verso qualcosa o qualcuno e quando scriviamo con il cuore non si ostenta mai». Parole che fanno riflettere.

Web: www.romeoandjulietwall.com. Ama e cambia il mondo