A Verona arriva il roadshow su finanza alternativa e real estate

Una serie di incontri aperti a imprese e sviluppatori immobiliari, investitori e professionisti, con lo scopo di raccontare le potenzialità e i benefici del crowdinvesting. Sono queste le caratteristiche principali del roadshow di Trusters, che toccherà le città di Bergamo e Brescia (7 novembre), Verona e Padova (8 novembre), Trento e Bolzano (9 novembre). La società, una piattaforma di investimenti immobiliari parte del gruppo di crowdinvesting CrowdFundMe, con questa iniziativa permetterà di approfondire tematiche quali la raccolta di capitali – attraverso un canale retail alternativo e complementare al tradizionale canale bancario – per sviluppare operazioni immobiliari, la diversificazione del portafoglio, le potenzialità degli asset alternativi nell’ambito real estate, e il rapporto rischio/rendimento all’interno dell’attuale scenario economico.

Un focus sarà poi dedicato alla presentazione di Trusters che, in particolare, offre investimenti di breve termine (generalmente tra gli 8-15 mesi) con rendimento fisso. Inoltre, le operazioni immobiliari offerte dalla piattaforma hanno anche un impatto positivo dal punto di vista della riqualificazione urbana. Durante le tappe, i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con Andrea Maffi, Ceo di Trusters, Tommaso Baldissera Pacchetti, Ceo di CrowdFundMe, e altri relatori, soprattutto esperti del settore immobiliare. A livello di risultati, Trusters ha restituito agli investitori oltre € 30.000.000, corrispondenti a 196 progetti rimborsati con successo, con un rendimento medio del 9% (dati aggiornati a settembre 2023).

«Trusters è tra le principali piattaforme di crowdfunding immobiliare in Italia – dichiara Andrea Maffi – Grazie al roadshow, presenteremo la società e incontreremo di persona investitori, imprenditori e professionisti. Partecipare agli incontri è un’occasione significativa anche per riflettere su temi economici di stretta attualità e sulle opportunità offerte dal crowdfunding immobiliare. Si tratta di un settore che ha un potenziale enorme ma che spesso è ancora poco conosciuto in Italia, per questo essere presenti sul territorio con eventi fisici è fondamentale».

«Negli ultimi mesi del 2022, CrowdFundMe ha acquisito Trusters e ora vogliamo far conoscere tutte le frontiere aperte dalla sinergia tra le due società – dichiara Tommaso Baldissera Pacchetti – Le imprese immobiliari hanno a disposizione un nuovo strumento di raccolta di capitali, alternativo e complementare al tradizionale canale bancario. Nel corso dell’anno, inoltre, sono state implementate ulteriori strategie di selezione delle operazioni immobiliari, al fine di offrire investimenti ancora più performanti, con un rapporto rischio/rendimento sempre più a vantaggio degli investitori. Parliamo di soluzioni che possono essere affiancate agli investimenti equity in startup e PMI, offerti su CrowdFundMe, favorendo così la creazione di un portafoglio bilanciato e diversificato».

