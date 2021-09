Il regista veronese Luca Caserta vince il premio speciale della giuria al France International Film Festival di Parigi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Prosegue senza sosta il percorso trionfale di "Dimmi chi sono", pluripremiato cortometraggio del regista scaligero Luca Caserta, con protagonista Elisa Bertato e prodotto e distribuito da Nuove Officine Cinematografiche. Il 15 settembre regista e attrice sono volati a Parigi per ritirare di persona il prestigioso Premio Speciale della Giuria conferito al film dal France International Film Festival. Sono 122 i premi internazionali finora raccolti dal cortometraggio in ogni angolo del mondo, per un totale di oltre 200 riconoscimenti complessivi. La pellicola, girata interamente a Verona, racconta la vicenda drammatica di una donna che vaga per la città come una senza tetto priva di memoria e alla ricerca di se stessa, esausta e in preda alla disperazione che una simile condizione può determinare.

"Dimmi chi sono" affronta temi importanti e delicati quali la perdita della memoria, la violenza sulle donne, la ricerca della propria identità e dignità perdute. "Sono felice", dice Caserta, "del riscontro ottenuto dal cortometraggio nei Festival internazionali e che questo possa portare l'attenzione su tematiche drammatiche e purtroppo strettamente attuali, di cui credo non si parli mai abbastanza. È stato un piacere, dopo lo stop imposto dalla pandemia che ha costretto molti Festival a svolgersi online, poter ritirare questo premio di persona e poter interagire con gli spettatori al termine della proiezione".

Nella colonna sonora è presente la canzone "Piccola stella senza cielo" di Ligabue, per gentile concessione dell'artista e di Warner Music Italia e Warner Chappell Music Italiana. Il suono in presa diretta è di Francesco Liotard e le musiche originali di Lorenzo Tomio. Nel cast, oltre a Elisa Bertato, tra gli altri anche Jana Balkan, Davide Bardi, Isabella Caserta, Riccardo Caserta, Andrea De Manincor, Nicolò Giacometti, Giovanni Morassutti, Daniele Profeta, Jacopo Squizzato. La post-produzione audio è a cura della Cine Audio Effects di Roma.