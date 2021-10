I “Progetti del cuore” realizzano un mezzo per i cittadini di San Giovanni Lupatoto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Si è tenuta Mercoledì 27 Ottobre la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l’inaugurazione del mezzo di trasporto destinato ai cittadini di San Giovanni in Lupatoto. In questa occasione i “Progetti del Cuore”, avviati da qualche tempo sul nostro comune, hanno reso disponibile da oggi un mezzo di trasporto per ragazzi diversamente abili per garantire loro il servizio di trasporto sociale gratuito per i prossimi anni. Il servizio sarà garantito e gestito in maniera integrale: dall’allestimento del mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura kasko).

A ricevere il mezzo la Coop La Ginestra Onlus, un Fiat Doblò utile ai trasporti sanitari e alle attività didattiche e sportive. Da sempre la Coop La Ginestra Onlus si occupa di aiutare i ragazzi del territorio che hanno disabilità fisiche e intellettuali, e che ogni giorno hanno bisogno di assistenza. Il progetto è stato presentato Mercoledì 27 Ottobre presso la sede della Cooperativa in Via Monte Fiorino, 14 a San Giovanni in Lupatoto. Il presidente Simone Zinelli ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Si tratta di una donazione che ci rende estremamente contenti - ha specificato - abbiamo bisogno di questi mezzi ogni giorno e il nostro ceod (centro educativo occupazionale diurno) cresce in efficienza. Per garantire i maggiori servizi ai nostri ospiti, ragazzi che hanno bisogno di supporto, abbiamo bisogno di questo tipo di aiuti. Siamo nati nel 1988, gestiamo circa 30 ospiti nei nostri due centri e con la costruzione della nuova struttura, con attrezzature all’avanguardia, saremo pronti ad accoglierne una cinquantina provenienti da tutta la provincia. Ci occupiamo infatti di ragazzi che hanno disabilità intellettiva e vogliamo garantire loro ogni comfort possibile, in questo caso la comodità di un trasporto per le uscite sanitarie e didattiche: dalla piscina, all’esperienza di progetti formativi, ad esempio portare i ragazzi a visitare una fattoria didattica, dai corsi alle terapie, e tutto quello che si fa come alternativa all’attività ordinaria».

All’inaugurazione, per festeggiare l’arrivo del mezzo, erano presenti le famiglie di tutti coloro che usufruiscono del servizio. «Avere un mezzo attrezzato per il trasporto dei nostri ragazzi è uno strumento eccezionale - fanno presente le famiglie durante la cerimonia - che ci permette di avere finalmente una risposta alle nostre tante esigenze». A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che aveva presentato l’iniziativa all’inizio nell’ambito dei ‘Progetti del Cuore’: «La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti del Cuore” come quello che si sta portando avanti a San Giovanni in Lupatoto: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria». Ed è stato proprio grazie alla partecipazione delle attività locali che si è potuta garantire l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende che hanno aderito, oltre a trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, hanno potuto sostenere e aiutare i membri più fragili della comunità.