"I progetti del cuore” nel Veronese

La collaborazione tra “Progetti del Cuore” e le città italiane, con scopo quello di aiutare le persone bisognose di ogni comunità, procede spedita e raggiunge il comune del veronese di Valeggio sul Mincio. All’Apa Sos Volontari Valeggio infatti è stato consegnato in comodato d’uso gratuito un Fiat Doblò che serve a garantire i servizi di assistenza e trasporto a chi ne ha necessità, come anziani non autosufficienti e persone con difficoltà deambulatorie, impossibilitate a svolgere pratiche quotidiane. L’Apa Sos Volontari Valeggio è un gruppo di circa 200 volontari che da 30 anni presta servizio di pronto intervento sanitario con ambulanze attrezzate sul territorio di Valeggio sul Mincio e di tutta la provincia di Verona. Tra i principali compiti svolti si evidenzia il trasporto di pazienti, ammalati, infermi da e per l'ospedale, centri di cura, domicilio, in case private per ricovero o degenza. Offre inoltre servizi alla persona che comprendono un’ampia serie di attività che possono essere rappresentate come vere e proprie relazioni d’aiuto. Attraverso l’automezzo attrezzato consegnato da “I Progetti del Cuore”, l’Apa Sos Volontari Valeggio ha fornito un aiuto concreto alla cittadinanza. Si tratta infatti di un trasporto socio-assistenziale che permette a chi ne usufruisce di poter sostenere visite mediche e specialistiche nella massima sicurezza sul territorio di Valeggio sul Mincio e in tutta la provincia di Verona.

La cerimonia di consegna si è tenuta sabato 2 luglio, presso la sede dell’ente in via Santa Maria Crocefissa di rosa, 1 a Valeggio. Alla cerimonia era presente, assieme alle attività locali che hanno reso possibile l’esistenza di questo servizio, il presidente Tomas Zilio. “Per noi ricevere un mezzo come questo ha un significato molto importante - spiega Zilio - significa che le attività riconoscono la nostra funzione e, soprattutto, che siamo visti come punto di riferimento per l’intera comunità. Grazie all’aiuto de “I Progetti del Cuore” riusciremo a essere più performanti ed efficienti nei confronti di coloro che ne hanno necessità. Il mezzo servirà per il trasporto di persone anziane e diversamente abili, non autosufficienti e con problemi di deambulazione. Sarà impiegato principalmente per il trasporto di pazienti in ospedali e centri medici per svolgere le visite. Ci prenderemo cura di chi ha bisogno in termini di trasporto e assistenza organizzando mediamente circa duemila viaggi all’anno. Operiamo nella zona di Valeggio, principalmente, con la collaborazione della Fondazione Stefano Toffoli, con la quale abbiamo un rapporto che dura negli anni”.

A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, testimonial de “I Progetti del Cuore” che ha presentato l’iniziativa. “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile verso chi ha bisogno. Con questa iniziativa si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili. Quello che mi ha spinto verso “I Progetti del Cuore” è senz’altro la vocazione di iniziative come questa. Voler contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”. Ed è stato proprio grazie alla partecipazione delle attività locali che si è potuta garantire l’esistenza di questo servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende che hanno aderito, oltre a trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, hanno potuto sostenere e aiutare i membri più fragili della comunità.