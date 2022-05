Un grande successo l'edizione 2022 del Premio Beatrice

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Premio Beatrice, un evento di spettacolo e solidarietà che si è tenuto al Teatro Ristori sabato 21 maggio, per cui il direttivo e tanti volontari dell’Associazione Il Sorriso di Beatrice Odv hanno lavorato con impegno e dedizione negli ultimi 5 mesi. L’obiettivo era uno e condiviso: accendere, tramite questo spettacolo, una luce nel buio della malattia oncologica. «Non abbiamo la presunzione di fare la differenza - sarebbe bello se bastasse così poco - ma crediamo fortemente che l’oceano sia fatto di tante piccole gocce e questo è stato il modo in cui ci siamo impegnati per versare la nostra. Possiamo dire, alla luce di quanto vissuto insieme nella magica platea del Teatro Ristori, di essere riusciti nell’intento di creare uno spettacolo che avesse un senso solidale». E tutto ciò è stato possibile «grazie alla sensibilità, presenza e partecipazione di numerosissime persone: gli organizzatori, i volontari, gli artisti Gabriele Cirilli, Gene Gnocchi, Beppe Carletti, Francesco Monte, Deborah Iurato, Federica Camba, Awed, Marco Carta, Maela Boltri e Cristian Magurano, gli ospiti premiati Carolyn Smith, Fondazione Doppia Difesa, Fondazione Nadia Toffa, Roberto Razzini, Associazione Pac, i presentatori Luca Abete e Ludovica Pagani, lo staff tecnico, il Comune di Verona, i media partner (Verona Report, Rcs, Tg Events, Radio Verona, Radio Container), Zanoni Elettro Impianti, Tipo Roma, Capelli & Company Spettacoli e Al Pacino, l’ufficio stampa Germanelli e soprattutto quel vasto pubblico che ci ha resi fieri di proclamare il sold out».

Un ringraziamento particolare va «al maestro orafo Michele Affidato per aver realizzato dei meravigliosi premi e alla Sonorha Discography Label per aver curato la direzione artistica Ognuno, nel suo piccolo, prendendo parte al Premio Beatrice ha potuto tendere la mano verso coloro che soffrono e che hanno bisogno di un sostegno e questa è la cosa che ci rende più fieri del nostro operato!».