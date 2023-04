Zone carenti di medici di base in aumento, Bigon: «La Regione si svegli»

Era lo scorso mese di ottobre quando i consiglieri regionali del Partito Democratico del Veneto diffondevano una ricerca da loro commissionata sulla mancanza di personale che avrebbe investito il sistema sanitario regionale. «Un avvertimento che era stato fatto passare dalla maggioranza di centrodestra che governa la Regione come una fastidiosa strumentalizzazione politica», ha ricordato la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon, che però oggi, 18 aprile, rivendica i contenuti di quello studio alla luce del forte aumento di zone carenti di medici di medicina generale. Un aumento previsto, perché la formazione in atto di nuovi medici di base non è attualmente in grado di compensare i pensionamenti. Un aumento che «nemmeno l’impiego dei corsisti incaricati è riuscito a tamponare», ha spiegato Bigon, la quale ora chiede alla Regione «di svegliarsi dal torpore e dalla propaganda».

In tutto il Veneto sono più di 1.500 le zone carenti di personale sanitario. La maggior parte di queste carenze riguarda i medici di medicina generale, ma la sanità regionale è anche alla ricerca di pediatri, guardie mediche e operatori del 118. E un quinto di queste zone carenti è localizzato in provincia di Verona, dove sono oltre 200 i medici di base che mancano. E sono più di 100 le zone carenti di guardie mediche, nel Veronese, dove invece sono relativamente minori le carenze di pediatri e di personale del 118.

«La Regione Veneto intervenga immediatamente fornendo supporto amministrativo ai medici di famiglia - ha chiesto la consigliera Bigon - Non un piccolo e inconsistente contributo, ma personale amministrativo che, a differenza degli infermieri ormai carenti in tutti i comparti, da noi non manca, da formare in tempi rapidi e da affiancare ai medici di famiglia. In un sistema sanitario nel quale oltre il 50% dei medici di famiglia lavora da solo, in questa maniera si libererebbe oltre il 50% del tempo attualmente assorbito dalla parte burocratica a tutto beneficio degli assistiti da seguire, potendone aumentare il numero».

La consigliera regionale ha infine chiesto che venga subito messa in discussione la proposta di legge da lei presenta insieme ai colleghi del PD per equiparare la formazione regionale alla specializzazione universitaria. «A rendere poco attrattiva per i giovani medici la carriera del medico di famiglia è anche il richiamo esercitato dalla specializzazione di altri settori che consentono sbocchi professionali più prestigiosi e meglio pagati oltre che borse di studio decisamente più consistenti - ha detto Bigon - Equiparare la formazione in medicina generale alla specializzazione universitaria significa pertanto tenere sullo stesso binario e offrire pari opportunità di carriera ad un grande numero di giovani leve della professione medica, contrastando il fenomeno dell’abbandono della scuola di formazione di medicina generale che quest’anno ha già visto 68 casi».