Zaia a Verona per presentare il suo libro e contestato sul fine vita

Terzo mandato, fine vite e il «big bang della storia» rappresentato dal femminicidio di Giulia Cecchettin. Ieri, 13 dicembre, il presidente della Regione Veneto ha trattato anche dei principali argomenti di attualità nel mercato coperto di Verona. L'occasione era la presentazione del suo ultimo libro "Fà presto, vai piano" edito dall'editore Marsilio e che ha come sottotitolo «La vita è un viaggio passo a passo».

Ed è proprio un viaggio quello raccontato da Zaia nel libro. Un viaggio viaggio compiuto dal presidente della Regione quando aveva 18 anni e che lo ha aiutato a diventare adulto. Un adulto che dal 2010 è alla guida della Regione Veneto e che vorrebbe continuare questa esperienza se nel 2025 la maggioranza dei veneti lo sceglierà ancora. C'è però un vincolo imposto dalla legge, quello dei due mandati, che Zaia ha raggiunto e che quindi gli impedisce di ricandidarsi tra due anni. Vincolo contro cui il presidente leghista si sta battendo insieme al suo partito, scontrandosi anche con gli alleati Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Anche nell'incontro di ieri, Zaia ha definito assurda l'imposizione di un vincolo di mandati per evitare la creazione di centri di potere. Un vincolo che è un «insulto all'intelligenza degli elettori», secondo il presidente del Veneto. Elettori che, secondo Zaia, dovrebbero essere sempre messi al centro della scelta dei loro rappresentanti.

Ma c'è un altro argomento politico che fa discutere e che ha portato anche un gruppo di veronesi a contestare Zaia all'esterno del mercato coperto di Via Macello. Ed è il fine vita. In consiglio regionale è infatti in discussione una proposta di legge di iniziativa popolare avanzata dall'associazione Luca Coscioni. Il presidente della Regione ha chiesto il rispetto per le idee di tutti, ma anche per la realtà dei fatti. La proposta di legge in discussione non introduce disposizioni nuove sul suicidio assistito, ma chiede tempi certi per le risposte delle Ulss a chi vuole accede a questa procedura. Una procedura che è già in vigore, tanto è vero che ci sono stati già due casi.

Il dibattito in consiglio regionale è in corso e Zaia in questo momento si ritrova tra l'incudine e il martello perché criticato sia da una parte che dall'altra. I parlamentari veneti del Movimento 5 Stelle Barbara Guidolin ed Enrico Cappelletti sono favorevoli alla proposta dell'associazione Luca Coscioni e non vedono in consiglio regionale la strada spianata per l'approvazione. E per questo sono preoccupati. «L'intento della proposta di legge popolare - scrivono i pentastellati - è garantire una procedura trasparente e sicura per il fine vita, in linea con quanto richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale. Luca Zaia è solo concentrato nel prolungamento dei mandati a governatore o può interessarsi anche della vita dei cittadini veneti che meritano rispetto per le loro volontà?».

E dall'altra parte ci sono i contestatori che ieri si sono fatti vedere e sentire a Verona contro Zaia per le sue dichiarazioni a favore della proposta sul suicidio assistito. Tra i manifestanti, anche l'ex candidato sindaco e consigliere comunale veronese Alberto Zelger, che ha parlato di «un tradimento degli elettori, che si aspettavano l’autonomia e il miglioramento della sanità pubblica, e invece si sono dovuti sorbire il progressivo degrado dei servizi sanitari e la promozione di ideologie lontanissime dai valori umani e cristiani del popolo veneto».