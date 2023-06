Il Pnrr e gli investimenti in Veneto, Zaia: «Progetti per oltre 9,5 miliardi di euro, sulla trasparenza monitoraggio costante»

«Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’occasione imperdibile per consentire al nostro Paese quelle trasformazioni che possono garantire alla cittadinanza un futuro più inclusivo, verde, digitale e alle imprese un sistema più snello, efficiente e sostenibile». Questo l'assunto da cui partire per il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando gli sviluppi degli investimenti nella nostra Regione: «Un’occasione da non perdere - ha rabadito Zaia - per la quale il Veneto, come sempre, vuole essere protagonista. Per questo abbiamo scelto di investire le risorse del Pnrr destinate alla nostra regione, pari a 9.564,54 milioni di euro per migliorare le infrastrutture viabilistiche e scolastiche, per potenziare i servizi sanitari e la ricerca, anche in campo energetico, per sostenere turismo e le attività produttive».

Secondo quanto viene illustrato all'interno di una nota della Regione Veneto, rispetto a tali risorse a pesare «in maniera significativa» sono soprattutto le infrastrutture e, in particolare, l’Alta Velocità/Alta Capacità (Brescia - Verona - Vicenza - Padova), per «oltre 3,7 miliardi di euro». A seguire vi sarebbero quindi gli interventi per la salute, con «oltre 1 miliardo di euro» e quelli per le politiche del lavoro e l’istruzione, per una cifra di «oltre 1,1 miliardi di euro». La nota della Regione, inoltre, evidenzia che gli interventi a valere sul territorio e l’ambiente ammontano a «oltre 860 milioni di euro», mentre quelli a favore dell’innovazione e della ricerca «superano gli 800 milioni di euro». Vengono poi menzionati quelli per il turismo e la cultura che si aggirerebbero «attorno ai 438 milioni di euro», quindi quelli per l’energia e l’efficienza energetica che supererebbero «i 305 milioni di euro», quindi per la digitalizzazione e innovazione PA si arriverebbe «quasi a 208 milioni di euro».

I progetti ritenuti più significativi riguardanti il territorio del Veneto sono quello dell'Alta Velocità/Alta Capacità, la tramvia a Padova, le piste ciclabili turistiche (Adriatica, VENTO Venezia-Torino, Trieste-Venezia, Garda, SOLE), il progetto sul Delta del Po. Ma anche i progetti di ricerca nelle Università (come, ad esempio, il National Center for Gene Therapy and drugs based in RNA Technology), il progetto di Recoaro Terme (borghi storici), il progetto all'Arsenale di Venezia in capo a La Biennale di Venezia all’Arsenale, il progetto sull’idrogeno a Marghera, gli interventi sul sistema portuale (ad esempio: elettrificazione banchine area portuale Marghera e Venezia) e gli interventi diffusi sugli asili nido e scuole, nonché case di comunità.

Secondo quanto riferito dalla Regione Veneto, la quota maggiore di risorse «è gestita da RFI in relazione all’Alta Velocità/Alta Capacità, seguita dai Comuni, dalla Regione, dalle Università, dagli istituti scolastici». Per i Comuni, sottolinea sempre la nota regionale, il Pnrr rappresenterebbe «un’imperdibile opportunità che, tuttavia, si sta scontrando con una fortissima difficoltà nella realizzazione a causa di strutturali carenze di personale e di competenze tecniche adeguate a supporto». In merito, la stessa Regione Veneto fa sapere di essersi anche attivata per monitorare quotidianamente l’andamento del Pnrr, in modo da «poter essere un punto di riferimento per i cittadini, le istituzioni, le rappresentanze». A tal riguardo, viene quindi rimarcato, all’interno del sito istituzionale della Regione Veneto è presente una sezione dedicata al Pnrr in cui, tra l’altro, sono aggiornati periodicamente i dati finanziari.

«La trasparenza è uno degli elementi chiave nella gestione dei finanziamenti pubblici in Veneto. - ha sottolineato ancora il presidente Luca Zaia - La Regione del Veneto si è attrezzata da tempo, approvando 16 progetti strategici, già presentati al governo. Altro elemento sul quale abbiamo puntato molto nella gestione del Pnrr insieme al coinvolgimento di tutti gli attori interessati che è garanzia di successo degli investimenti, anche alla luce delle condivisibili modifiche al piano». Proprio di qui, dunque, deriverebbe la scelta della Regione Veneto di approntare quella che viene definita un'«operazione trasparenza», finalizzata a «capire in maniera puntuale quali sono gli interventi che potranno concludersi nei tempi previsti e quali nuovi interventi possono essere finanziati».