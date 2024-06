Elezioni europee: allestiti seggi anche negli ospedali, alcuni itineranti per consentire il voto dei pazienti allettati

«Il ricovero non deve essere un ostacolo, per questo i pazienti, facendo richiesta ai caposala del reparto, potranno votare nei 3 seggi allestiti appositamente negli ospedali dell’Aoui». Lo ha reso noto l'Azienda ospedaliera di Verona, spiegando che a Borgo Trento, la sezione elettorale n. 73 (situata al Polo Confortini al 3° piano nel Day Care - Scala Rosa) sarà dedicata ai pazienti dei reparti del Polo Confortini, esclusi quelli situati al 4° piano. A sua volta, la sezione n. 74, collocata al 1° piano del Padiglione 1, servirà invece i pazienti del 4° piano del Polo Confortini, dell'Ospedale Donna Bambino e degli altri padiglioni esterni, inclusa l'Unità operativa complessa di Psichiatria BT (Ulss 9).

A Borgo Roma, il seggio n. 179. al 6° piano del corpo A, riceverà i pazienti che abbiano richiesto di votare al Policlinico. Inoltre, dall'Aoui Verona fanno sapere che altri tre seggi elettorali “itineranti” saranno allestiti per i pazienti allettati, per permettere loro di votare comodamente dal proprio letto. «Grazie a questa organizzazione, - sottolinea l'Azienda ospedaliera - questi pazienti potranno votare senza dover lasciare i propri reparti, usufruendo di un servizio dedicato e di personale qualificato pronto a supportarli in ogni fase del processo di voto».

Stando a quanto viene riferito dall'Aoui, l'autorizzazione al voto in ospedale è gestita dai coordinatori di reparto che, su richiesta del paziente, si occuperanno della parte burocratica con il supporto degli uffici amministrativi elettorali dell'Azienda ospedaliera. Gli orari di apertura degli uffici elettorali sono i seguenti: venerdì 7 giugno dalle ore 10 alle 17, sabato 8 giugno dalle 10 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 8 alle 22. Durante questi orari, i pazienti e i loro familiari possono ricevere tutte le informazioni necessarie e completare le procedure di autorizzazione al voto.