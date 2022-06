Elezioni 12 giugno a Verona: apertura seggi, servizi anagrafe, tessere elettorali e tutte le informazioni utili

In vista delle giornata elettorale di domenica 12 giugno, lo Sportello anagrafe di via Adigetto e l’Ufficio elettorale rimangono aperti in via straordinaria con i seguenti orari: sabato 11 giugno, dalle ore 9 alle 18 e domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23. L’ingresso, fino alle ore 23 di domenica, è libero e senza appuntamento. Tutti dovranno accedere da via Pallone 13. In caso di smarrimento, esaurimento degli spazi, ristampa con aggiornamento dell’indirizzo o ritiro di tessere elettorali in giacenza, è possibile recarsi negli appositi uffici.

Tessere consegnate

Sono 442 le tessere elettorali in consegna oggi agli uffici di via Adigetto, dove i cittadini si recheranno in base all'orario dell'appuntamento. Consegne più che raddoppiate nella giornata di ieri, quando sono state ritirate 455 tessere elettorali previa appuntamento, mentre altre 415 sono state consegnate ad altrettanti cittadini che hanno usufruito del servizio recandosi agli uffici e ritirando il biglietto. Se si contano gli ulteriori 210 cittadini recatosi in via Adigetto per gli ordinari servizi dell'Anagrafe, in tutto ieri sono state servite quasi 1.100 persone.

Quando e per cosa si vota

La votazione si svolgerà domenica 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Si vota per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale di Verona, nonché dell'elezione del Consiglio circoscrizionale. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco avrà luogo domenica 26 giugno 2022. Si vota inoltre in merito ai referendum popolari abrogativi riferiti a n. 5 quesiti sulla giustizia.

Le operazioni di scrutinio dei referendum avranno inizio dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti, mentre per le amministrative si procederà lunedì pomeriggio. Qui potete consultare l'elenco pubblicato all'albo pretorio del Comune di Verona di tutti i candidati alla carica di sindaco o al Consiglio comunale: Elenco candidati sindaco e consiglieri - Elezioni 12 giugno 2022 Verona.

Come si vota

Per votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale (o un attestato sostitutivo). Sono considerati documenti di riconoscimento validi tutti i seguenti:

Carta d'identità in corso di validità o Ricevuta della richiesta di Carta d'identità elettronica, munita della fotografia del titolare, come previsto dalla Circolare n. 2/2018 del Ministero dell'Interno

Passaporto

Patente

Libretto di Pensione

Porto d'armi

Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici

Tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato

Tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali o dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia convalidata da un comando militare

Contrassegno di parcheggio per disabili, secondo il modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998

Carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare e assicuri la identificazione dell'elettore

Nei Comuni con più di 15 mila abitanti, quale ad esempio il Comune di Verona, è possibile adottare una delle seguenti modalità di voto:

Tracciare un solo segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato sindaco , senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto.

sul rettangolo recante il nominativo di un , senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto. Tracciare un segno solo sul contrassegno di una delle liste oppure tracciare un segno sia sul nominativo del candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata.

oppure tracciare un segno sia sul che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata. Esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno su una delle liste ad esso non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

Va ricordato che anche che nella scheda per le elezioni amministrative è possibile esprimere uno o due voti di preferenza, ovvero indicare i nomi di candidati al Consiglio comunale al fianco della lista di riferimento. Nel caso si scelga di indicare due preferenze devono allora essere due candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza viene annullata.

Il numero verde

Con la chiamata all’800300170, completamente gratuita, si possono chiedere all’Ufficio Elettorale informazioni sulle consultazioni, ad esempio: gli orari e le sedi di voto, informazioni sulle sezioni elettorali; seggi privi di barriere architettoniche e servizi di trasporto speciale; tessera elettorale (in caso di smarrimento, di trasferimento di residenza); problematiche legate al voto domiciliare o al voto assistito; modalità di riscossione onorari componenti di seggio.

È «fortemente raccomandato» l'accesso al seggio con mascherina. Con circolare del Ministero dell'Interno dell'8 giugno, non è più obbligatoria la mascherina per accedere al seggio. Il suo utilizzo resta però come detto «fortemente raccomandato».

Orari Ztl

Per consentire e facilitare le operazioni di voto e gli spostamenti del personale impiegato nelle consultazioni, l’accesso alla Zona a Traffico Limitato sarà libero dalle ore 14.30 di sabato 11, alle ore 10 di martedì 14 giugno. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Verona.