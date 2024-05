Viviamo Verona: incontro aperto ai cittadini in vista del nuovo Piano regolatore comunale

Il Comune di Verona e le circoscrizioni proseguono la fase di ascolto per il nuovo Piano Regolatore Comunale rispetto ai bisogni, alle visioni di futuro e agli elementi da valorizzare nei quartieri. Il prossimo appuntamento è in Circoscrizione 8^, sabato 4 maggio dalle 10 alle 13 nella sala Polifunzionale "Papa Giovanni Paolo II", piazza delle Penne Nere. Sarà presente la vicesindaca e assessora alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli, insieme a Nico Cattapan di Social Seed.

«Il dialogo con i cittadini e le cittadine - spiegano da Palazzo Barbieri - è fondamentale per avere una reale mappatura dei bisogni di tutta la città, da qui il percorso di partecipazione che sta riscuotendo grande interesse. Questi appuntamenti, promossi in tutte le Circoscrizioni, prevedono un confronto sui temi più sentiti: il muoversi, l’abitare, i servizi di prossimità (dal verde ai luoghi di ritrovo, le scuole e i negozi, etc.), la cultura, il grado di vivibilità, con attenzione anche alle tematiche più urbanistiche sui progetti di trasformazione dello spazio e del contesto fisico».

Il calendario degli incontri è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Verona, alla pagina dedicata “Viviamo Verona”, dove è possibile trovare tutto il programma del percorso di ascolto. L’appuntamento nelle Circoscrizioni si svolge in forma di laboratorio e sono invitati a partecipare tutti gli abitanti dei quartieri delle rispettive Circoscrizioni, iscrivendosi tramite il form sul sito di “Viviamo Verona”, per assicurarsi il posto (visto la limitatezza di accesso delle sale).

È comunque possibile partecipare con la propria opinione compilando un modulo che verrà pubblicato nella pagina del sito “Viviamo Verona”. Alla fine degli incontri, verranno pubblicati sul sito i principali punti di vista emersi.