Viviamo Verona: un nuovo incontro aperto al pubblico in prima circoscrizione

Proseguono gli incontri sul territorio per raccontare ai cittadini il percorso avviato dall’amministrazione per la stesura del nuovo Piano Regolatore comunale. Il prossimo appuntamento in calendario è per sabato 6 aprile, dalle ore 10 alle 13, nella sala Consiliare piazza Mura Gallieno 3, in prima circoscrizione.

«Gli appuntamenti organizzati con le circoscrizioni - spiegano da Palazzo Barbieri - hanno la finalità, all'interno del percorso complessivo, di dialogare e ascoltare gli abitanti dei quartieri per ricostruire il quadro delle potenzialità, dei punti di forza e delle criticità percepite rispetto alla qualità di vita nei quartieri».

Il percorso è iniziato con un incontro di ascolto rivolto ai presidenti delle otto circoscrizioni, ai responsabili delle commissioni e ai consiglieri comunali, quindi proseguirà ora con otto incontri nelle sedi individuate dalle circoscrizione. «Lo scopo - chiariscono dal Comune - è attivare i saperi taciti ma esperti degli abitanti, per ricostruire tutte le visioni e percezioni che solo collettivamente e in modo partecipato concorrono a riscrivere una città».

Il calendario degli incontri è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Verona, alla pagina dedicata “Viviamo Verona”, dove è possibile trovare tutto il programma del percorso di ascolto. L’appuntamento nelle circoscrizioni si svolge in forma di laboratorio e riguarderà i temi connessi alla qualità di vita nei quartieri, rispetto alle principali tematiche urbane, quali il muoversi, l’abitare, i servizi di prossimità (dal verde ai luoghi di ritrovo, le scuole e i negozi, etc.), la cultura, il grado di vivibilità, e alle tematiche più urbanistiche sui progetti di trasformazione dello spazio e del contesto fisico.

Si tratta duqnue di un dialogo con gli abitanti per capire le centralità dei luoghi di quartiere e il loro bisogno di sviluppo, oltre che sui progetti che reputano utili per il futuro. Possono partecipare tutti gli abitanti dei quartieri delle rispettive circoscrizioni, iscrivendosi tramite il form sul sito di “Viviamo Verona”, per assicurarsi il posto (visto la limitatezza di accesso delle sale). È comunque possibile partecipare con la propria opinione compilando un modulo che verrà pubblicato nella pagina del sito “Viviamo Verona”. Alla fine degli incontri, verranno pubblicati sul sito i principali punti di vista emersi.