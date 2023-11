Il vicepremier e ministro degli esteri Tajani arriva in Veneto e a Verona, Tosi: «Giornate di confronto con il mondo dell'impresa»

Flavio Tosi, deputato e coordinatore regionale veneto di Forza Italia, ha annunciato che venerdì 1 e sabato 2 dicembre il segretario di Forza Italia, l'onorevole Antonio Tajani, peraltro vicepremier e ministro degli affari esteri, sarà in Veneto per un tour in cui incontrerà e si confronterà con il mondo dell’impresa, delle professioni, del lavoro e del sociale. In base a quanto si apprende, Tajani atterrerà a Venezia alle ore 10.25 e dalle 11 alle 13 parteciperà a Rovigo a un incontro in Camera di Commercio assieme a Confindustria, Confagricoltura e Sindacati. Alle 13.30 farà tappa a Vicenza, al Club degli Industriali, per una colazione di lavoro con il Consiglio di Presidenza di Confindustria Vicenza. A seguire (dalle ore 15) nel vicino Palazzo Bonin Longare, Tajani incontrerà tutti gli associati di Confindustria Vicenza.

Dalle ore 16.30 alle 17.30 il vicepremier e ministro si trasferirà a Padova per incontrare le associazioni di categoria e gli ordini professionali della città del Santo. Alle 18.30 sarà di nuovo a Venezia, nella sede di Confindustria, per un confronto con la giunta degli industriali di Venezia-Rovigo-Treviso-Padova. Alle ore 20 spostamento a Stra (Venezia) a Villa Foscarini Rossi per incontrare Federalberghi Veneto. La prima giornata veneta di Tajani di concluderà alle 20.30 a San Giorgio delle Pertiche (Padova) con la cena-intervista in programma nella sede della Cooperativa sociale Il Graticolato.

Sabato 2 dicembre, dalle ore 9.45 alle 10.30, Tajani avrà un importante appuntamento a Verona con Azzurro Donna nella Sala Convegni di Ater per affrontare il tema della violenza di genere. Dalle 11.30 alle 13.30 Tajani si fermerà a Vittorio Veneto (Treviso) per l’incontro di Forza Italia "Il futuro dell’agricoltura: tra cibi sintetici e cambiamento climatico". Infine la chiusura a Belluno, a Villa Doglioni Dalmas, dove si discuterà di questioni riguardanti la montagna nell’incontro organizzato da Confindustria.

Il deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi ha quindi commentato: «Il nostro segretario Tajani viene con frequenza in Veneto e anche la visita del prossimo fine settimana conferma l’attenzione che il vicepremier e ministro degli esteri ha per la nostra regione, per il suo tessuto economico e sociale, per le nostre imprese, per il settore delle professioni, per il mondo del lavoro e del sociale. Quelle di Tajani saranno giornate di ascolto e di confronto, il segnale che Forza Italia in Veneto sta tornando a radicarsi per dare rappresentanza ai valori liberali e moderati che da sempre sono nel dna della nostra regione», ha concluso Tosi.