Piante riducono visibilità in Via IV Novembre. «Strada da mettere in sicurezza»

Strisce pedonali pericolose in Via IV Novembre. A segnalarli sono stati i consiglieri comunali di Forza Italia Luigi Pisa e Alberto Bozza, i quali hanno chiesto una messa in sicurezza.

La richiesta è contenuta in una mozione firmata dal consigliere Pisa, in cui vengono indicate delle piante ai lati della via che ostruiscono la visibilità di automobilisti, ciclisti e pedoni in prossimità degli attraversamenti pedonali. I consiglieri di Forza Italia vorrebbero che venisse trovata una soluzione pur mantenendo la presenza di arredo verde, «ma dove i pedoni attraversano è auspicabile togliere questi alberelli per ragioni di sicurezza», ha dichiarato Bozza.

Il problema è stato evidenziato anche da residenti e cittadini preoccupati anche dalle chiome di queste piante che inglobano i cartelli stradali. «Siamo per il verde - hanno dichiarato Pisa e Bozza - Del resto Via IV Novembre è bella anche per la presenza di aiuole, siepi e piante, tuttavia occorrono dei lievi ma decisivi accorgimenti per la messa in sicurezza».