Violenza contro le donne e in famiglia, Boscaini: «Bisogna fare prevenzione»

È convocato per domani sera, 26 settembre, il consiglio comunale di Bussolengo in cui si discuterà una mozione proposta dalla consigliera comunale di minoranza Paola Boscaini. Il tema del provvedimento della ex sindaca e attuale coordinatrice di Azzurro Donna Verona ha come tema la violenza contro le donne e la violenza in famiglia e mira a stimolare le attività di prevenzione da parte del Comune.

Tra i suggerimenti di Paola Boscaini c'è la riattivazione del percorso di formazione per la polizia locale, in modo tale che gli agenti possano intercettare per tempo le situazioni in cui è possibile che si manifesti la violenza domestica. Ma l'intento della consigliera è che anche altri Comuni, non solo quello di Bussolengo, si attivino per prevenire casi che potrebbero poi degenerare in femminicidi.

Un'iniziativa apprezzata anche da chi non fa parte del partito di Boscaini (Forza Italia). La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, infatti, vorrebbe che anche la Regione Veneto facesse di più per prevenire la violenza e sostenere le donne che ne sono state vittima. «Quasi tre anni fa, come PD abbiamo depositato una proposta di legge sul cosiddetto Codice Rosa, a mia prima firma. Ma il tutto viene tenuto chiuso nei cassetti e non viene discusso - ha dichiarato Bigon - Si tratta di un provvedimento pensato per formare il personale e strutturare ospedali pubblici e privati accreditati in modo da consentire il riconoscimento e la presa in carico delle donne che subiscono violenze. Spesso le vittime, per paura o vergogna, non rivelano il loro dramma e vanno aiutate con operatori preparati. Ecco dunque la proposta di predisporre, all’interno delle strutture, aree protette per la prima accoglienza, l’ascolto e gli accertamenti clinico-strumentali, garantendo così la massima riservatezza. Accanto a questo, l’adeguamento dei sistemi informativi degli ospedali per la creazione di una rete unica regionale per verificare se la vittima sia già stata accolta in un altro pronto soccorso dopo aver subito violenza. Di fronte alla costante escalation dei femminicidi e delle violenze occorre procedere in fretta. E anche il governo regionale deve farlo: ognuno per le proprie competenze deve dare un contributo concreto per fare argine al dilagare di questa tragedia sociale».