Andreoli (Lega): «Presto un distaccamento dei vigili del fuoco in Valpolicella»

Dopo l'Est Veronese anche la Valpolicella potrebbe presto avere un proprio distaccamento dei vigili del fuoco. Ne ha dato notizia il consigliere regionale della Lega Marco Andreoli, dopo l'incontro promosso con i sindaci del territorio a San Pietro in Cariano, a cui hanno partecipato il comandante dei vigili del fuoco Luigi Giudice, l'ispettore della sede centrale di Verona Paolo Foresti, la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti e altri rappresentanti politico-istituzionali veronesi.

«La riunione è stata l'occasione per mettere le basi per un obiettivo importante e ambizioso, realizzare un nuovo distaccamento dei vigili del fuoco nel cuore della Valpolicella. I tempi sono maturi e c'è la volontà politica unanime da parte delle amministrazioni comunali di raggiungere questo fondamentale obiettivo per il territorio - ha riferito Andreoli - Lavoreremo insieme per individuare il luogo più idoneo alle esigenze dei soccorritori».

Durante l’incontro il comandante dei vigili del fuoco ha ricordato che la Valpolicella ha un territorio esteso, con la presenza dell’ospedale, di insediamenti industriali sensibili e di un notevole flusso turistico. Peculiarità che, secondo Giudice, rendono utile un nuovo distaccamento, strategico per garantire la riduzione dei tempi di intervento in caso di necessità e implementare la capacità operativa del comando a livello provinciale.

Attualmente, oltre alla sede centrale, sono attive quelle di Bardolino, Caldiero, Legnago e dell'aeroporto Catullo, alle quali si aggiungono i presidi di Villafranca e di Bovolone formati da vigili del fuoco volontari, che prestano servizio a chiamata. «Ogni minuto in meno richiesto per intervenire equivale alla possibilità di tutelare al meglio la vita dei cittadini e l’integrità dei beni - ha concluso Andreoli - Indipendentemente dal luogo che verrà individuato, è importante l'appoggio delle amministrazioni comunali per offrire un servizio fondamentale ai cittadini. Ora lavoreremo insieme in questa direzione, coinvolgendo i consigli comunali e promuovendo nuovi incontri tra i sindaci del territorio».