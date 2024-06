Niente chip a Vigasio, dopo Intel anche Silicon Box investe altrove

Dopo Intel, Vigasio dice addio anche all'ipotesi dell'insediamento di Silicon Box. L'azienda di chip con sede a Singapore investirà in Italia, ma non nel Veronese. Pare ufficiale, infatti, che la società realizzerà un nuovo impianto produttivo a Novara. «Spiace constatare che dopo Intel, per Vigasio decade anche Silicon Box, cioè il famoso "piano B" che pure il ministro Adolfo Urso e la Regione Veneto hanno promesso più volte», ha commentato un rammaricato Alberto Bozza.

Il consigliere regionale di Forza Italia aveva chiesto un impegno alla Regione con una risoluzione. Impegno che quindi al momento non verrà mantenuto e questa è per Bozza «una grande occasione mancata per la provincia di Verona, ancora una volta non tutelata come meriterebbe».

Il consigliere veronese imputa anche alle «mancate garanzie infrastrutturali» offerte a Intel e a Silicon Box, la scelta di queste multinazionali di investire altrove. «Vigasio da tempo chiede opere viabilistiche di peso e una programmazione territoriale, in primis il casello autostradale sulla A22, che già rientra nel piano d’investimento di Autobrennero», ha sottolineato Bozza, il quale aveva chiesto rassicurazioni alla vicepresidente regionale Elisa De Berti proprio sul casello per Vigasio. «Rassicurazioni che non ci sono state - ha ricordato Bozza - Avevo chiesto ed auspicato di muoversi politicamente con il Ministero dei Trasporti per confermare la valenza strategica dell’opera anche per la Regione e per trovare la modalità di accelerarne l’iter. Invece ora la provincia di Verona perde un investimento di miliardi e migliaia di posti di lavoro».