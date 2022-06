Topi nel quartiere Catena, Benini: «Almeno una trentina. Tempi lunghi per disinfestazione»

Residenti e commercianti preoccupati per la presenza topi nelle principali vie del quartiere Catena. La segnalazione è del consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini, il quale ha condiviso su Facebook un video che mostra uno di questi roditori.

Ascoltando i cittadini, Benini ha riferito che nella zona potrebbero esserci «almeno una trentina» di topi «con ovvie conseguenze negative dal punto di vista igienico sanitario». Topi, la cui presenza non è una novità. Lo stesso consigliere del PD, il 29 aprile scorso, avevano informato il Comune, chiedendo che venissero posizionate delle esche topicide. «Le mie segnalazioni sono state sottovalutate e ignorate», denuncia ora Benini.

«L'invasione sembra nascere dal lungadige ed è forse aggravata da un intervento stradale non pienamente ripristinato - ha aggiunto il consigliere comunale - Ed ora è peggiorata, ma la ditta che ha in mano l'appalto sulle disinfestazioni, da me interpellata, indica tempi di intervento piuttosto lunghi, nell’ordine della settimane, il che da luogo a perplessità circa i termini del contratto di appalto. Ai nostri quartieri serve più attenzione, più sollecitudine da parte della politica e decentramento dei servizi. Il contrario di quanto è stato fatto negli ultimi anni».