Video di Grillo in difesa del figlio indagato, Vanzetto: «Faccia passo indietro»

L'unica consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Verona Marta Vanzetto ha espresso «totale e incondizionato rigetto dell'aberrante strumentalizzazione mediatica messa in scena da Beppe Grillo in relazione alla vicenda giudiziaria che coinvolge suo figlio». Una presa di posizione molto dura contro il padre del movimento di cui la Vanzetto fa parte.

Riferendosi sempre a Grillo, Marta Vanzetto ha dichiarato di sentirsi «indignata e ferita come donna, come madre e come professionista: non solo per l'uso distorto e lo sfruttamento che si è permesso di fare della sua visibilità pubblica, ma anche per il messaggio che ha trasmesso». Un'aspra critica al video con cui Beppe Grillo ha cercato di difendere il figlio Ciro, indagato per stupro insieme ad un gruppo di amici.

«Pur comprendendo lo sgomento di un padre travolto da eventi gravi e inaspettati, nondimeno considero gravissimo che si usi la propria fama e il proprio enorme megafono politico per rivendicare davanti al pubblico l'innocenza di un familiare - ha aggiunto la consigliera comunale veronese - Questa vicenda ruota intorno a chi forse approfitta di qualcuno ubriaco e chi invece approfitta della propria notorietà. Non so se il figlio di Grillo sia uno stupratore, ma il mio giudizio come donna attiva in politica è che Beppe Grillo non può più essere garante di un movimento che rivendica l'autonomia dei magistrati, che si batte per i diritti delle donne e che sostiene che la giustizia debba fare il suo corso, costi quel che costi. E come madre sono altrettanto certa che gli stupratori, se riconosciuti tali, devono espiare la loro pena. Infine, come esponente politico, devo anche trarre una conseguenza. Se proprio per rispetto di chi mi ha eletta continuerò a rivendicare i valori fondanti del Movimento, invito però i vertici a chiedere un inevitabile passo indietro a un garante che ha tradito la sua missione bruciando le fondamenta stesse della casa politica che molti avevano contribuito a costruire».