Filobus, Verona Domani: «Serve un tavolo di lavoro per le criticità viabilistiche in diversi quartieri» 

Apprese le parole del neo assessore Ferrari sul prosieguo della realizzazione del filobus, il gruppo Verona Domani interviene «in modo propositivo» per la risoluzione delle problematiche dei diversi quartieri: «Si istituisca subito un tavolo di lavoro per dare soluzione a tutte le problematiche di viabilità che nasceranno nei quartieri dopo la messa in esercizio del filobus», afferma Marco Zandomeneghi, già consigliere comunale del gruppo Verona Domani.

«Un esempio su tutti è quello di via Mameli, dove, a causa delle corsie preferenziali, non si potrà più svoltare a sinistra, per chi si dirige verso il centro città, ad esempio per raggiungere Avesa o Quinzano», specifica quindi Paolo Rossi, consigliere comunale di Verona Domani, che prosegue evidenziando come «nel caso specifico sarà necessario svoltare a destra ed attraversare tutto il quartiere, per poi proseguire verso Avesa, per cui la viabilità di quartiere va completamente rivista».

Zandomeneghi, a sua volta, conclude chiedendo, quindi, «l’istituzione di un gruppo di lavoro formato dalla commissione consiliare competente, dalle circoscrizioni, da AMT ed ovviamente dai tecnici del Settore Mobilità e Traffico del Comune».