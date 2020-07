Decreto rilancio, oltre 38 milioni per il Veronese: i dati comune per comune

Sono 38.6 i milioni di euro che verranno distribuiti ai 98 comuni scaligeri, mentre circa 6 milioni e 600 mila euro sono destinati all'ente Provincia. Sono i fondi in arrivo dal Governo con il Decreto Rilancio, annunciati ancora nella giornata di venerdì da Achille Variati, sottosegretario al Ministero dell'Interno ed esponente del PD: «2.1 miliardi di euro per i Comuni, e 350 milioni di euro per le Province. Uno sforzo straordinario da parte dello Stato, con cui il Governo conferma nei fatti la vicinanza ai territori e quindi ai cittadini: sono infatti Comuni e Province a gestire la maggior parte dei servizi alla popolazione. Gli enti locali sono stati messi in grande difficoltà nei propri bilanci dagli effetti della pandemia, perdendo diverse tipologie di entrate. Da qui la necessità di un aiuto concreto, per evitare che il virus causi altre drammatiche ferite alle comunità. Le somme stanziate si aggiungono a quelle già erogate a fine maggio: 900 milioni per i Comuni e 150 per le Province. Portando il totale a 3,5 miliardi di euro a cui contiamo di poter aggiungere ulteriori risorse nei prossimi mesi».

«Accogliamo con grande sollievo la notizia che il Ministero dell’Interno metterà in liquidazione 2.5 miliardi di euro per Comuni, Province e Città Metropolitane. Di questi, circa 250 milioni saranno destinati al Veneto. Il Covid-19 ha messo a dura prova le amministrazioni locali che hanno dovuto gestire un’emergenza senza precedenti, continuando a garantire i servizi essenziali nonostante le minori entrate tributarie. I bilanci degli enti locali sono in evidente sofferenza e questa rappresenta una boccata di ossigeno». A dirlo sono Alessia Rotta, deputata veronese e vicepresidente vicaria del gruppo Pd alla Camera e Alessio Albertini, capogruppo PD in consiglio provinciale e sindaco di Belfiore.

«In particolare - proseguono i due -, la provincia di Verona, a cui erano già stati anticipati 14 milioni ai Comuni a fine maggio, ne ha ottenuti ora altri 38, per un totale complessivo distribuito tra tutti i Comuni della provincia di oltre 53 milioni di Euro, dei quali oltre 21 milioni destinati al Comune di Verona. È del tutto evidente come il governo stia dando una mano concreta alle amministrazioni venete a fronte della totale assenza della Regione. In tal senso, ringraziamo il Presidente dell’ANCI De Caro per il grande lavoro che sta svolgendo.

Parliamo di risorse che nei prossimi mesi consentiranno di sostenere i comuni in questa fase di sofferenza, consentendogli di continuare a garantire i servizi alla cittadinanza».

Le cifre per ogni singolo Comune