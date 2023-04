Veronafiere, lite tra Tommasi e Fratelli d'Italia. Cda dell'azienda dalla parte del sindaco

Il consiglio di amministrazione di Veronafiere concorda con il sindaco di Verona Damiano Tommasi e disapprova il comportamento di Matteo Gelmetti, senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente dell'ente fieristico scaligero.

Lunedì scorso, 17 aprile, Gelmetti ha partecipato insieme all'amministratore delegato di Veronafiere Maurizio Danese e al consigliere regionale Daniele Polato ad un incontro pubblico organizzato da Fratelli d'Italia. Incontro in cui si è parlato dei prossimi scenari di Veronafiere e in cui gli esponenti del partito di Giorgia Meloni hanno criticato gli attuali amministratori del Comune di Verona, il quale è socio di maggioranza di Veronafiere.

A queste critiche, il sindaco Damiano Tommasi ha risposto con un lettera in cui rimarcava sorpresa e disappunto. Secondo Tommasi, infatti, le questioni strategiche della società ed i rapporti con l'amministrazione comunale non devono essere trattati al di fuori delle sedi istituzionali e societarie.

E le parole di Tommasi hanno trovato sintonia nel cda che con una nota ha evidenziato «l'inopportunità della partecipazione, per conto di Veronafiere, dei componenti del consiglio di amministrazione a incontri politici, ribadendo che i rapporti istituzionali sono tenuti a cura del presidente, fatte salve le eventuali autorizzazioni per altri consiglieri a cura del cda». Il consiglio di amministrazione dell'ente fieristico ha anche rimarcato «come gli obiettivi strategici di Veronafiere debbano essere trattati esclusivamente nelle sedi istituzionali e societarie ivi previste». Ed ha concluso sottolineando come «i rapporti con l'amministrazione comunale, con gli altri soci e con le istituzioni, in quest’anno di mandato, siano sempre stati volti alla massima collaborazione. La società è stata infatti sempre sostenuta dall'amministrazione comunale in tutte le sue attività con risultati molto positivi che sono evidenti anche nei recenti eventi Vinitaly e Vinitaly and the City».