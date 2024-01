Tosi: «Tra montagne di rifiuti e topi, Verona è sempre più sporca»

Sporca, piena di topi e con un servizio non ottimale di raccolta dei rifiuti. Questa è la Verona attuale vista e raccontata dall'ex sindaco Flavio Tosi e dai consiglieri comunali di Forza Italia, Lista Tosi, Verona al Centro e Fare con Tosi. «Verona è una città sempre più sporca, tra montagne di rifiuti e topi - ha dichiarato il Flavio Tosi - E con il nuovo regolamento dei rifiuti la situazione sta degenerando».

Tosi, oggi deputato di Forza Italia ma per dieci anni sindaco di Verona, ha voluto evidenziare criticità ed errori nella raccolta dei rifiuti in città, senza gettare la croce su Amia o su i suoi dipendenti ma spiegando che le responsabilità sono dell'amministrazione Tommasi. Critiche che sono state sottoscritte dai consiglieri comunali Luigi Pisa, Patrizia Bisinella e Barbara Tosi.

«La tariffa sui rifiuti è aumentata ma i servizi sono sempre meno», ha esordito Tosi, critico anche verso il sistema di raccolta porta a porta. «La cultura della differenziata ormai c'è - ha dichiarato il deputato di Forza Italia - Quindi anche con i cassonetti avresti la stessa percentuale di raccolta differenziata ma con costi inferiori e con un lavoro meno logorante per i dipendenti di Amia».

Tosi resta dunque convinto che bisogna ridurre il porta a porta per avere meno rifiuti ammassati davanti ai condomini. Rifiuti che, tra l'altro, attirano più topi. «Sono aumentati gli interventi di derattizzazione, che comunque non bastano. Ci sono topi ovunque e a ogni ora del giorno».

Sul nuovo regolamento dei rifiuti, la principale critica dei tosiani riguarda la possibilità di multare l'intero condominio in caso di errore nel conferimento dei rifiuti. Un'eventualità ingiusta per Bisinella, Pisa e Barbara Tosi perché la responsabilità dell'errore è del singolo condomino e non può essere pagata anche dagli altri.

Infine, un avvertimento sull'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti ad Amia, ora che l'azienda è controllata dal Comune. Tosi ha riferito che anche Napoli ha seguito lo stesso percorso di Verona e nel capoluogo campano l'autorita anticorruzione (Anac) ha bocciato il passaggio perché l'affidamento non può essere fatto ignorando il fattore economico. Tosi ha quindi suggerito di controllare bene i conti e procedere con l'affidamento diretto del servizio solo se effettivamente vantaggioso economicamente. Altrimenti potrebbe arrivare anche per Verona la bocciatura dell'Anac e l'affidamento del servizio attraverso una gara pubblica.