Verona Pride «indecoroso», Buffolo replica: «Orgogliosi della città che stiamo diventando»

Anche quest'anno voci scandalizzate hanno criticato il Verona Pride. Voci, se possibile, ancor più scandalizzate proprio quest'anno perché la manifestazione più rappresentativa della comunità Lgbtqia+ ha ricevuto per la prima volta il patrocinio del Comune di Verona. Voci a cui ha replicato con orgoglio (è proprio il caso di dirlo) l'assessore alle pari opportunità Jacopo Buffolo.

In particolare, la risposta di Buffolo è indirizzata al deputato veronese di Fratelli d'Italia Marco Padovani, il quale aveva evidenziato gli «atteggiamenti poco decorosi» avuti durante il Verona Pride di domenica scorsa, 16 giugno, dal presidente del Circolo Pink Giovanni Zardini. In alcune foto, Zardini è stato ripreso seminudo mentre partecipava al corteo con gli altri 5mila manifestanti, bambini inclusi. «Questo comportamento solleva seri interrogativi sul rispetto che questa amministrazione ha nei confronti di tutti i cittadini veronesi, compresi quelli che non hanno partecipato alla manifestazione - ha commentato Padovani - Quanto accaduto è inaccettabile. Zardini ha tenuto comportamenti non rispettosi del pubblico decoro. E al sindaco Damiano Tommasi chiedo se è conoscenza che il presidente di un’associazione, a cui il Comune ha concesso pochi mesi fa una sede, tiene questi comportamenti, durante una manifestazione patrocinata dal Comune di Verona. E mi auguro che il sindaco prenda una posizione su quanto accaduto e si dissoci da tali comportamenti».

A Padovani, non ha replicato Tommasi ma il suo assessore Buffolo, il quale ha minimizzato il comportamento avuto da Zardini, rivendicando quell'apertura ai diritti civili che il Comune di Verona sta dimostrando, a differenza della forza politica di cui Padovani fa parte. «L’obiettivo è quello di guardare all'importante evoluzione che il Comune di Verona ha fatto dando cittadinanza concreta a tutti e tutte, a prescindere dai loro orientamenti sessuali e identità di genere - ha precisato l'assessore - Fino a due anni fa erano ancora in vigore le famigerate mozioni omofobe del 1995 che proiettavano la nostra città in tempi ben più remoti del XXI secolo. Quello che è indecoroso è che siano durate fino all’arrivo di questa amministrazione, nel segno del disprezzo che non è certo un valore che migliora la qualità di vita di una comunità. Siamo orgogliosi della città che siamo e che stiamo diventando e consapevoli che non si possa costruire nessun futuro senza inclusione, uguaglianza e accoglienza. Non a caso l’Italia oggi si trova dietro all'Ungheria e alla Slovacchia nella mappa del rispetto dei diritti civili in Unione Europea e non a caso l’onorevole appartiene a quella stessa formazione politica che non firma la dichiarazione Ue sui diritti Lgbt. Attaccarsi all'episodio di una persona in mutande in corteo, cosa che succede tutti i giorni in piscina e al mare davanti ai bambini senza destare il minimo interesse, dimostra quello che dice un vecchio proverbio cinese: si guarda il dito e non alla luna».