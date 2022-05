Verona per la Libertà contesta Draghi e in piazza "processa" il ministro Speranza

Una contestazione oggi, 20 maggio, ed un "processo di piazza" domani. Giorni di grande attività per Verona per la Libertà e non solo per la campagna elettorale. Il comitato ha dato forma ad una lista a sostegno del candidato sindaco Alberto Zelger e continua ad organizzare manifestazioni contro le politiche adottate dal Governo per l'emergenza Covid e la guerra in Ucraina.

Questa mattina, alcuni attivisti di Verona per la Libertà hanno accolto il premier Mario Draghi, in visita a Sommacampagna, con degli striscioni. «Non siamo andati a tirargli uova marce né ad insultarlo. Noi, i colpevoli li mandiamo direttamente in carcere. Per Draghi, il tempo sta per scadere. E sabato cominciamo in Piazza Cittadella con il processo a Roberto Speranza».

Il ministro della Salute Speranza sarà l'imputato non presente al "processo di piazza" organizzato per domani alle 16. «Sono ormai nove gli stati che hanno processato i loro ministri per la gestione del Covid-19 e nove saranno i capi di imputazione», si legge sulla pagina Facebook di Verona per la Libertà, che auspica un processo e una condanna per Speranza da parte di un vero tribunale. Nell'attesa, sarà il comitato veronese a celebrare il processo con tanto di pubblica accusa e testimoni. Il processo-manifestazione sarà poi seguito da un corteo e gli ospiti saranno la giornalista e scrittrice Angela Camuso ed il biologo Orazio Ragusa.