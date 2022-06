Dalla lista civica Verona Domani arriva la proposta di costruire «una seconda Arena in città»

Una vera e propria "Città della Musica", un luogo di aggregazione per giovani e meno giovani, per semplici appassionati, per artisti noti e meno noti. Il tutto grazie a «una struttura moderna, tecnologicamente all’avanguardia, un auditorium per concerti, sale prove aperte a tutti, spazi per la formazione, sale espositive, negozi specializzati e spazi ristoro». È questo il cuore della proposta di Verona Domani, la lista civica guidata da Matteo Gasparato, in base alla quale si tratterebbe di realizzare «una seconda Arena in città». Dove? Semplice, alla Marangona che si troverebbe così ad essere trasformata in una vera e propria «cittadella moderna ed ecosostenibile per concerti ed eventi».

In una nota di Verona Domani, infatti, si legge: «Ci faremo portavoce e fautori durante la prossima legislatura Sboarina della realizzazione di una cittadella musicale totalmente ecosostenibile, con autonomia energetica, che andrà ad integrarsi a livello urbanistico ed in maniera green alla Marangona, tra l’aeroporto, l’autostrada, la tangenziale, su terreni del Consorzio Zai. Una seconda Arena in città, - sottolineano i rappresentanti di Verona Domani - interamente dedicata a ogni attività musicale, non solo quelle professionale, ma anche e soprattutto per tanti giovani appassionati e per band veronesi emergenti che avranno così la possibilità di esibirsi».

Si tratta insomma di costruire «un grande luogo di aggregazione dove ascoltare concerti e conoscere nuove realtà musicali. Una "Città della Musica" che soltanto pochissime città italiane oggi possono vantare, un vero e proprio sogno che ci impegniamo a realizzare. - promettono i rappresentanti di Verona Domani a pochi giorni dalle elezioni amministrative del 12 giugno - Un’architettura temporanea in grado di dialogare con la nostra storia musicale, ma in grado di aprire nuovi percorsi di contaminazione culturale. Un progetto che riconoscerà alla città di Verona la sua tradizione, le enormi energie e potenzialità che da sempre ha in campo musicale e artistico», si conclude la nota di Verona Domani.

I candidati di Verona Domani nelle Circoscrizioni

Alessio Carbon e Giorgio Belardo sono i candidati alla presidenza della settima e della seconda Circoscrizione di Verona. I due esponenti di Verona Domani scendono in campo, rilanciando l’«impegno e la vicinanza della lista civica guidata da Matteo Gasparato in due Circoscrizioni particolarmente importanti e strategiche della città di Verona». Carbon, attuale consigliere della settima Circoscrizione, coordinatore della Commissione Cultura, commissario della stessa circoscrizione tra il 2012 ed il 2017, da sempre impegnato nell’associazionismo sportivo della zona, fautore in prima persona di numerose iniziative legate al tempo libero e alla cultura, traccia quelle che saranno le sfide, le attuali criticità e le future priorità di una delle Circoscrizioni più densamente abitate della città: «In primo luogo sicuramente la sicurezza, da un lato attraverso la puntuale segnalazione e mappatura delle situazioni di pericolo e degrado (come ad esempio Piazza del Popolo e l’ingresso di Via Unità D’Italia), dall’altro mediante la promozione di soluzioni ed iniziative finalizzate a contrastare e riqualificare queste aree, ovviamente in stretto contatto con le forze dell’ordine territoriali e l’amministrazione comunale».

Alessio Carbon Verona Domani

Belardo, attuale consigliere della seconda Circoscrizione, coordinatore della Commissione Sport della stessa, da sempre iscritto tra le fila di Verona Domani, vanta il record di presenze assolute nelle sedute del parlamentino che racchiude i quartieri di Borgo Trento, Avesa, Quinzano, Valdonega, Pindemonte, Parona e Ponte Crencano. Particolarmente conosciuto e apprezzato per il suo impegno nel volontariato della Protezione Civile, si è contraddistinto durante il suo mandato per aver promosso numerosi Odg finalizzati alla riqualificazione ed implementazione di aree verdi e parchi giochi: «Intendiamo potenziare ulteriormente la realizzazione di parcheggi gialloblù per i residenti in alcune strade che presentano criticità, in modo da agevolare la sosta nelle ore serali e notturne. Un altro importante obiettivo è la messa in sicurezza di via Cozzi tra il civico 73 e 83 e la realizzazione di un percorso alternativo».

Giorgio Belardo Verona Domani