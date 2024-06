Verona Città Bosco contro il progetto alla Marangona: «Fermatevi»

Dura presa di posizione di Verona Città Bosco contro il previsto sviluppo urbanistico della Marangona. Una cementificazione, secondo il coordinamento che raggruppa 26 associazioni e comitati di cittadini, che andrebbe contro i proclamati indirizzi di ridurre a zero il consumo del suolo.

L'intervento alla Marangona interessa un'area triangolare di circa 1,5 milioni di metri quadrati, posta tra i quartieri di Santa Lucia, Zai e Madonna di Dossobuono. Su questo vasto terreno si vorrebbero realizzare strutture logistiche, capannoni, parcheggi e strade di servizio. «E a poco vale che si realizzerà in questa area una pista ciclabile che unirà i forti austriaci, o che verranno preservate piccole porzioni alberate», ha commentato il coordinamento Verona Città Bosco, che ha chiesto al Comune di Verona, alla Provincia di Verona e al Consorzio Zai di fermare il progetto.

«È alquanto impensabile che il milione di metri quadri di verde prevalentemente agricolo persi per costruire strutture industriali e strade vengano compensate recuperando prati ed alberi da immobili abbandonati o altre strade, a parità di superficie - scrive Verona Città Bosco - Se davvero si vuole rilanciare l'attività economica di Verona, si ricordi che da sempre la nostra città si è caratterizzata ed è cresciuta per la sua vocazione agro-industriale. Distruggendo suolo agricolo per far posto ad enormi magazzini e ad altrettanti parcheggi, si vanifica la possibilità di un polo di innovazione agricola e di trasformazione con produzioni a chilometro zero e rispettose dell’ambiente, che proprio alla Marangona potrebbe realizzarsi. Questo polo si inserirebbe in un possibile "anello verde" che dovrebbe circondare e proteggere l’area urbana di Verona».

Verona Città Bosco ha infine chiesto alle cittadine ed ai cittadini di unirsi alle associazioni e ai comitati «per far valere le ragioni della salute e di un futuro sostenibile» e «per la tutela del suolo, per la concreta realizzazione dei parchi e per azioni rilevanti a difesa della qualità dell’ambiente». Ed al Comune di Verona, il coordinamento chiede «realizzare quanto prospettato in campagna elettorale».