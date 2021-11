Ispirata dalla dottrina sociale della Chiesa nasce l'associazione Verona Ci Crede

Si è presentata nella Sala Zanotto della Basilica di San Zeno Verona Ci Crede, associazione culturale di area cattolica che vuole occuparsi, in particolare, di politica.

Il presidente Vincenzo Corona ha dato a tutti i presenti il benvenuto ed ha illustrato a tutti i valori e gli obiettivi del progetto. Un progetto di ispirazione cristiana, che trova nella dottrina sociale della Chiesa i principi, i criteri di giudizio e le direttive della propria azione. L'associazione, dunque, non è aperta solo ai cattolici.

Insieme a Corona, sono poi interventi la vicepresidente Debora Lerin e i due co-fondatori Stefano Bertoncelli e Alberto Benetti.

«Verona Ci Crede è il punto di arrivo di un percorso che abbiamo avviato con altre persone della stessa area culturale e allo stesso tempo è il punto di partenza di ciò che intendiamo fare per Verona e tutto il suo territorio - ha dichiarato Vincenzo Corona - In questo viaggio la bussola è la dottrina sociale della Chiesa: come fondamento valoriale, come chiave di lettura della realtà e come elemento motore per agire nella comunità. L'obiettivo è quello di contribuire a realizzare il miglior bene comune possibile, avendo come modello una "città gentile"».



(Presentazione di Verona Ci Crede)

Per stimolare il dibattito sui temi del bene comune e dell’amministrazione della città, Verona Ci Crede intende organizzare eventi ed iniziative anche con altre realtà. Ma l'associazione propone anche percorsi di formazione per generare una classe dirigente competente. Una classe dirigente che poi sappia confrontarsi con i prossimi appuntamenti elettorali, per dare un contributo concreto ed incidere a diversi livelli istituzionali.