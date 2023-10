Carenze di personale e "inverno demografico" in regione: «Riportiamo in patria i veneti nel Mondo»

Si sono conclusi nel fine settimana appena trascorso i lavori della Consulta dei Veneti nel mondo e il contestuale Meeting del Coordinamento dei giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all’estero, che si sono tenuti a Vicenza.

Un appuntamento che è stato l'occasione anche per discutere della situazione del mercato di lavoro in regione e delle possibili soluzioni per le carenze di personale spesso lamentate delle imprese. Un tema sul quale si era espressa Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro in quota Fratelli d'Italia, che nell'augurare un buon lavoro alla Consulta, aveva aggiunto: «Auspico che venga affrontato il tema del possibile ritorno in Patria dei discendenti degli oriundi veneti, in particolare dei giovani. Un tema di grande rilevanza da allargare naturalmente agli oriundi italiani nel mondo».

L'esponente di FdI un mese prima aveva infatti incontrato il oresidente dei Veneti nel mondo, Aldo Rozzi Marin: «Nell’incontro ho anticipato la mia volontà di aprire un ragionamento per riportare forze nuove in patria, guardando prioritariamente ai Veneti nel mondo - ha detto Donazzan -. Ciò nella consapevolezza che l’Italia e il Veneto oggi vivono una stagione di grande difficoltà, l’inverno demografico. Da una parte abbiamo tanti posti di lavoro vacanti e offerte formative interessanti, dall’altra parte sappiamo che c’è almeno un’altra Italia nel mondo con radici, tradizioni, cultura, origine italiana e veneta. Il Veneto, terra di forte migrazione dalla fine dell’Ottocento, all’inizio del Novecento e tra le due guerre, da sempre mantiene legami culturali con le nostre comunità dei Veneti nel mondo. La comunanza di radici mi porta ad avere uno sguardo particolarmente aperto verso le Nazioni che hanno accolto i nostri emigranti, con l’obiettivo di poter riallacciare un legame non solo culturale, ma anche di lavoro, economico, di istruzione e formazione».

Per Donazzan infatti, l'obiettivo sarebbe quello di esplorare nuove progettualità: «Ho già dato mandato all’ente strumentale della Regione del Veneto, Veneto Lavoro, di ragionare sulla possibilità di aprire sportelli online dedicati alle Nazioni in cui sono presenti i Veneti nel mondo, dove possiamo trovare anche Istituzioni disponibili a ragionare con noi. Sportelli lavoro che immagino come punti di riferimento in grado di rilevare il fabbisogno occupazionale del nostro territorio in modo dettagliato per poi fornire tutte le informazioni ai discendenti degli oriundi veneti, dal punto di vista lavorativo e delle documentazioni necessarie. Il tutto per costruire un flusso regolare tra Paesi di partenza e il Paese di origine, l’Italia. È un tema che ho condiviso anche nel recente incontro con l’Onorevole Andrea Di Giuseppe (FdI) che si sta muovendo da tempo su questo fronte».

Alla giornata di apertura dei lavori ha partecipato anche Cristiano Corazzari, assessore regionale ai flussi migratori, il quale ha precisato che: «I Veneti nel mondo rappresentano un valore importante per la nostra regione e 5 milioni di discendenti dei veneti oggi residenti fuori dall’Italia sono una risorsa molto importante a tanti livelli. Uno di questi è il lavoro. Un mese fa insieme all’assessore Donazzan abbiamo incontrato il presidente dei Veneti nel mondo Aldo Rozzi Marin per discutere il tema della possibilità di coinvolgere l’associazione, informando le comunità dei nostri oriundi che in Veneto, nella loro terra di origine, siamo a disposizione per accogliere giovani che volessero venire a lavorare qui».

Sempre Donazzan, nella mattinata di domenica è intervenuta per un saluto alla conclusione dei lavori: «Siamo soddisfatti che si sia parlato del progetto per attrarre in Veneto gli oriundi, insieme al collega Cristiano Corazzari e al presidente dei Veneti Aldo Rozzi Marin ci impegneremo a portare avanti l’impegno per rendere effettiva la proposta e garantire la possibilità di rientro a quanti manifestassero la volontà di tornare in Italia e nel Veneto, rispondendo così anche alla carenza di personale che le nostre imprese da tempo manifestano».