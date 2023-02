Variante alla Statale 12, ordine del giorno del PD per rilanciare l'iter

Appalto integrato e nuovo coordinamento: sono queste le richieste contenute in un ordine del giorno PD a firma dei consiglieri comunali di Verona Michele Bresaola e Alessia Rotta, finalizzato a ridare fiato all’iter della Variante alla Statale 12 che, sottolineano i dem, pare conoscere una nuova battuta di arresto.

«Da maggio 2022 l’iter di approvazione della compatibilità ambientale Via è infatti fermo all’ex Ministero della Transizione Ecologica in attesa di approfondimenti in merito alla nuova versione di tracciato concordata nello stesso periodo tra Comune di Verona e Regione Veneto. Modificando in modo importante il progetto preliminare del 2018, il nuovo tracciato è stato oggetto delle osservazioni degli enti coinvolti e dei cittadini», spiegano i consiglieri.

«Con le elezioni politiche di settembre 2022 si intende di fatto rinnovato il coordinamento permanente che riunisce tutti gli enti competenti (Regione, Ministero, Anas) e i parlamentari veronesi, dal quale però non giungono più notizie». aggiungono.

L’ordine del giorno invita pertanto la giunta comunale scaligera a prendere tutta una serie di misure utili a stringere i tempi della procedura, a partire dal farsi parte attiva presso l’autorità competente al fine di avviare la Conferenza dei Servizi in concomitanza all’iter della Via, «così che si possa giungere all’approvazione del progetto definitivo immediatamente dopo il giudizio di compatibilità ambientale». Si chiede inoltre di rafforzare il coordinamento permanente e soprattutto di farsi portavoce presso la stazione appaltante per ricorrere al cosiddetto appalto integrato, previsto dalla normativa dei contratti pubblici, che consentirebbe di ridurre i tempi di progettazione definitiva e di appalto dei lavori.

Il Comune di Verona deve essere periodicamente aggiornato, anche per consentire di pianificare la riorganizzazione della viabilità di via Forte Tomba e via Belfiore in collaborazione con la Quinta Circoscrizione.

«Ricordiamo che la Variante alla Statale 12 è un’opera fondamentale in quanto consente di sgravare di un buon 30% il traffico veicolare (stimato in 22 mila veicoli giornalieri di cui 2.500 mezzi pesanti) che oggi rende pressoché impraticabile l’abitato di Cadidavid», osserva Bresaola.

Per quanto riguarda le osservazioni dei cittadini, Rotta precisa: «Abbiamo incontrato e ascoltato i residenti impattati dal nuovo tracciato, condividiamo le loro preoccupazioni e con l’assessore Ferrari ci siamo impegnati a fare tutto quanto possibile per alleviare la situazione».

L’intervento è inserito nelle opere associate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 con una previsione di spesa di 145 milioni di euro di cui 61 stanziati dal Ministero dei Trasporti e i rimanenti 85 a carico di Anas.