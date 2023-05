Variante alla Statale 12, PD: «Cosa fanno Regione e Ministero per realizzare l'opera?»

Risale al febbraio scorso l'approvazione da parte del consiglio comunale di Verona dell'ordine del giorno presentato da Michele Bresaola e Alessia Rotta con cui la Regione Veneto era invitata a predisporre strumenti di accelerazione dell'iter di realizzazione della variante alla Strada Statale 12. Si chiedeva, in particolare, l'avvio della conferenza dei servizi in concomitanza con l’iter della Via (Valutazione di impatto ambientale), così da giungere all'approvazione del progetto definitivo immediatamente dopo il giudizio di compatibilità ambientale. E si suggeriva il ricorso al cosiddetto "appalto integrato", previsto dalla normativa dei contratti pubblici, che consentirebbe di ridurre i tempi procedimentali di progettazione definitiva e di appalto dei lavori.

«Al momento non risultano novità in merito a tali proposte - hanno commentato i consiglieri Rotta e Bresaola, insieme al segretario provinciale del PD Franco Bonfante - Leggiamo invece di nuove richieste e pressioni da parte della vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, e di nuove dichiarazioni e promesse da parte del ministro Matteo Salvini sulla priorità dell’opera. Eppure è nelle facoltà del ministro alle infrastrutture, oltre che nell’interesse della Regione, chiedere che l’opera venga inserita pienamente nel pacchetto delle Olimpiadi Milano-Cortina, come è già sul fronte dei finanziamenti, ma non su quello delle procedure accelerate sottoposte a via prioritaria. Perché non l’hanno fatto finora?».

Il PD si farà dunque sentire in Comune a Verona e in Regione Veneto per capire se le proposte per la riduzione dei tempi per la realizzazione della variante siano state recepite e cosa stiano facendo nel concreto Regione e Ministero per dotare quanto prima il territorio veronese di questa infrastruttura.