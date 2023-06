Variante alla Statale 12, Bigon preoccupata: «Ritardi mettono a rischio finanziamenti»

«Ulteriori ritardi possono mettere a rischio il finanziamento di 61 milioni per la realizzazione della variante alla Strada Statale 12». La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon è preoccupata per lunghi tempi di attesa prima del via definitivo ai lavori di realizzazione di un'opera strategica per Verona e la sua provincia. Bigon ha quindi presentato un'interrogazione all'assessore regionale Elisa De Berti, che però la rassicura.

«È indispensabile conoscere dall'assessore regionale alle infrastrutture i tempi certi di realizzazione di quest'opera, indispensabile per il territorio veronese e attesa dai cittadini da ormai molti decenni - ha dichiarato Bigon - Vogliamo inoltre sapere quali azioni metterà in campo la Regione Veneto per affrontare nel migliore dei modi il tema degli espropri e le relative conseguenze». E nell'interrogazione, sottoscritta dalle colleghe Vanessa Camani, Chiara Luisetto e Francesca Zottis, Bigon ha anche ricordato che «la variante alla Statale 12 è un’opera fondamentale in quanto consente di sgravare di un buon 30% il traffico veicolare che oggi rende pressoché impraticabile l’abitato di Cadidavid».

L'iter dell'opera in questo momento è fermo al Ministero dell'ambiente, che deve approvarne la compatibilità ambientale. Un iter fermo perché il Ministero attende approfondimenti sul nuovo tracciato concordato da Comune di Verona e Regione Veneto. E l'assessore De Berti ha recentemente dichiarato che i finanziamenti legati alla realizzazione dell’opera non sono legati al Pnrr, ma alle Olimpiadi di Cortina. Sono 61 milioni su un totale di 140 milioni stimati per il costo complessivo. E sempre De Berti ha aggiunto che, una volta ottenuto il via libera ministeriale, il progetto sarà adeguato ed Anas procederà con la gara di appalto per i lavori. «Vogliamo avere un cronoprogramma certo, per scongiurare che l'opera finisca nel cassetto», ha concluso Bigon, a cui l'assessore De Berti ha ricordato le rassicurazioni ricevute dagli esponenti del governo Meloni e del precedente governo Draghi, di cui il PD faceva parte. Per De Berti, i lavori alla Strada Statale 12 partiranno una volta ottenuta la valutazione di impatto ambientale.