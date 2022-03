Variante 29, Sboarina: «Esempio nazionale». Bertucco: «C'è esigenza di correggerla»

Verona, Bergamo e Livorno sono le più dinamiche nella riqualificazione tra le città italiane di medie dimensioni. Lo scrive oggi, 28 marzo, il quotidiano Il Sole 24 Ore in un articolo a firma di Paola Pierotti.

Nella parte dedicata al capoluogo scaligero si segnala l'avvio dell'ultimo passaggio amministrativo della Variante 29. Al provvedimento, infatti, manca solo l'approvazione del consiglio comunale dopo il nulla osta della Regione Veneto. «Minimo consumo di suolo possibile e pianificazione attenta dei 3,5 milioni di metri quadrati di aree dismesse, in stato di abbandono e inutilizzate - si legge sul quotidiano economico - un piano che è pronto a cambiare il volto della città nei prossimi decenni con 300 milioni di investimenti. Nel mix funzionale ampio spazio all'offerta di residenziale di qualità, a nuove forme di abitare come le senior housing e gli studentati».

«Verona si distingue - ha commentato il sindaco Federico Sboarina dopo aver letto l'articolo - La nostra Variante 29 e la grande rigenerazione urbana che abbiamo iniziato è un esempio nazionale. Aree dismesse saranno riqualificate senza il consumo di suolo».

L'approvazione della Variante 29, però, rischia di essere travolto dallo «tsunami di emendamenti» presentati dai consiglieri di opposizione. Sulle 800 proposte di modifica, 755 provengono della minoranza e di questo si sono lamentati soprattutto i consiglieri della Lega. A loro ha risposto il consigliere Michele Bertucco, il più attivo tra chi cerca di cambiare la Variante 29. «Qualche riflessione sugli argomenti della minoranza vale la pena di farla - ha scritto Bertucco - C'è l'esigenza di correggere le decisioni che rischiano di aggravare gli squilibri della città. Sboarina ha avuto cinque anni di tempo per impostare la propria idea di città, ma arriva in scadenza di mandato con una proposta che ricalca la filosofia dei vecchi piani regolatori, ossia impermeabilizzare e stipare di cemento qualsiasi spazio vuoto che sia rimasto all’interno dei quartieri, riducendo la vivibilità degli stessi e aumentando la profittabilità degli investimenti privati. Tale filosofia trova la sua più compiuta applicazione alla Croce Bianca, dove lungo la Gardesana e la Strada Bresciana sono stati previsti più di una decina di interventi diversi per un totale di quasi 41mila metri quadri di nuove costruzioni che solo in parte vanno a riqualificare vecchi capannoni dismessi e per un’altra parte vanno a impermeabilizzare aree agricole o inedificate o comunque rimaste permeabili, spesso oggetto di abusi passati successivamente sanati. E le compensazioni sono inconsistenti».