Politica di prevenzione e un deterrente: la ricetta del PD per i raid vandalici nei quartieri

«I ripetuti atti di vandalismo a danno dei nostri quartieri suggeriscono l’opportunità di predisporre un elemento di deterrenza che può essere dato dalla figura del vigile di quartiere, una misura che come Partito Democratico chiediamo da tempo».

Dopo il raid vandalico segnalato nel quartiere di Borgo Venezia, nella zona di via Spolverini, il circolo PD della Sesta Circoscrizione di Verona interviene sulla questione sicurezza. «Secondo il nostro punto di vista, si tratta di un intervento necessario ma ancora insufficiente a risolvere il disagio sociale o anche psichico che spesso si è visto essere alla base di questi raid contro il patrimonio sia pubblico che privato».

Tra le considerazioni non mancano frecciate all'attuale maggioranza, oltre alla richiesta di provvedimenti più lungimiranti nella lotta al degrado: una politica di prevenzione dunque. «La nostra città è rimasta gravemente indietro nello sviluppo dei servizi socio-sanitari di prevenzione e cura, mentre la speculazione edilizia fine a se stessa, portata vanti anche da questa amministrazione, lascia sul terreno quartieri sempre meno vivibili.

Come sanno benissimo i commercianti, la migliore garanzia per la tutela dei beni privati lasciati alla pubblica fede è data da vie e strade frequentate e vissute, il che implica quartieri attrattivi, godibili e dotati di servizi. Il contrario dei quartieri dormitorio che le politiche scriteriate degli ultimi 15 anni hanno contributo a costruire anche nella nostra città».