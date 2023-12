A Valeggio s'insedia il commissario, ma non si spegne la polemica dopo la caduta del Consiglio comunale

Caduto il Consiglio comunale nei giorni scorsi, dopo le dimissioni di 9 consiglieri su 16, a Valeggio sul Mincio è arrivato il Commissario Prefettizio, su nomina del Prefetto di Verona.

Il nuovo commissario

La dottoressa Lucrezia Loizzo si è insediata presso il Comune nella giornata di mercoledì 6 dicembre ed ha incontrato il sindaco Alessandro Gardoni ed i funzionari per fare un primo punto sulla situazione: il Commissario Prefettizio dovrà ora condurre Valeggio alla prossima tornata elettorale, che si terrà il 9 giugno 2024. Le sono state dunque illustrate le attività in essere ed è stato redatto un cronoprogramma per garantire la continuità dell’attività amministrativa nel rispetto di quanto previsto dalla legge. Successivamente la dottoressa Loizzo ha incontrato il comandante della stazione dei carabinieri di Valeggio sul Mincio, che l’ha ragguagliata in merito all'attività di tutela dell'ordine pubblico sul territorio.

La risposta dei dimissionari

Nel frattempo prosegue il botta e risposta tra l'ormai ex sindaco Gardoni e i consiglieri dimissionari, 4 dei quali sono usciti dalla maggioranza: Dal Forno, Paon, Menini e Remelli.

Il primo cittadino ha attaccato i 9 consiglieri con una nota diffusa nelle scorse ore dove parlava di «dimissioni che vanno oltre la dialettica politica e le sensibilità di ognuno e che sono esclusivamente caratterizzate da egoismo, individualismo e miopia». La replica dei 4 usciti dalla maggioranza è arrivata con una nota diffusa, che Michele Dal Forno ha pubblicato anche sul suo profilo Facebook.

«Per indole non siamo abituati a colpi di testa o gesti clamorosi e dispiace soprattutto quando ci sono di mezzo anche relazioni tra persone, però quando la corda è troppo tesa, si può spezzare», spiegano.

«Chi ci conosce sa della nostra passione per Valeggio e i suoi abitanti, con dispiacere e amarezza, nei giorni scorsi, giovedi 23 novembre, alcuni di noi hanno rassegnato le dimissioni da assessori e presidente del consiglio. Poi lunedì 4 dicembre abbiamo rassegnato le dimissioni anche da consiglieri comunali.

Un fulmine a ciel sereno? Sicuramente è comodo spiegare o vedere la questione in questo modo. Ma non è proprio così, da parecchio tempo ci sentivamo impotenti e disarmati di fronte al diffuso malcontento (anche se ora viene dimenticato o peggio negato) che serpeggia tra i concittadini per l’operato dell'Amministrazione Comunale, impossibilitati ad agire all'interno della stessa perché non coinvolti, inascoltati e lasciati ai margini delle decisioni al punto che la figura di assessore viene utilizzata solo come capro espiatorio, per nascondere ai cittadini il vero colpevole della situazione. Abbiamo già elencato in precedenti post molti esempi significativi.

Nonostante questo, per senso di responsabilità abbiamo sostenuto e votato le delibere di Consiglio Comunale e di Giunta oltre l'immaginabile, attirandoci anche le critiche di qualche cittadino.

Perché proprio adesso? Non si poteva andare oltre, non c'era piu la fiducia nel sindaco e nel suo operato, non potevamo far ancora finta di niente davanti all'ennesimo bilancio da votare a scatola chiusa che andava a compromettere le capacità di spesa del 2024, non potevamo accettare che mancassero ancora risorse per la gestione ordinaria del territorio, non potevamo pensare di operare delle scelte urbanistiche all'ultimo momento senza un percorso condiviso.

Ci siamo dimessi da assessori e presidente del consiglio rinunciando a incarichi e indennità!

A questo punto il sindaco non aveva piu la maggioranza in Consiglio Comunale. Poteva decidere di prendere atto della situazione, sentire i capigruppo delle minoranze, cercare di evitare lo scioglimento del Consiglio, oppure dimettersi! Ma non lo ha fatto cercando di passare come vittima. Vista la situazione, dopo aver avuto l'ennesima riprova delle posizioni del sindaco, non aveva più alcun senso proseguire e per questo siamo arrivati all'ultimo atto delle dimissioni anche dalla carica di consiglieri.

Il paese non è abbandonato. Il commissario, già nominato nella persona del vice prefetto vicario Lucrezia Anna Maria Loizzo, garantisce tutti i servizi esistenti, non comporta maggiori costi per i cittadini, non rallenta opere o progetti già in corso, evita promesse elettorali. Per quanto riguarda le preoccupazioni per il bilancio 2024, vorremmo sommessamente ricordare che quello 2023 è stato approvato lo scorso luglio, sette (7) mesi dopo la fatidica soglia di dicembre 2022 bloccando tutto per tutti questi mesi.

Abbiamo cercato di spiegare le motivazioni che ci hanno portato a compiere questi passi ma ci rendiamo conto che non è sufficiente. Per questo motivo siamo a disposizione di tutti i cittadini per spiegare più in dettaglio, anche davanti ad un caffè, le nostre scelte che ribadiamo non sono state un fulmine a ciel sereno e tanto meno dettate da interessi personali come abbiamo dimostrato con il nostro comportamento in questi anni. Ci sta a cuore Valeggio e riteniamo che, in questa situazione, la nostra sia la scelta più opportuna per il futuro del nostro paese», conclude la nota.

Sulle colonne de L'Arena, il capogruppo di "Uniti per Valeggio" ha spiegato la scelta della minoranza. Concetti non dissimili da quelli proposti dalla nota di Dal Forno, Paon, Menini e Remelli, sottolineando che «dall’ex maggioranza c’è stato solo il tentativo di trovare una stampella per arrivare a fine mandato», la quale avrebbe «sempre rifiutato la collaborazione», arrivando alla caduta del Consiglio.