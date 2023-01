«Basta discriminazioni contro gli artisti russi», l'appello al ministro della Cultura del consigliere regionale Valdegamberi

«In questo periodo stiamo assistendo ad una vergognosa campagna contro la cultura russa da parte di Istituzioni culturali nazionali». A dirlo in una nota è il veronese Stefano Valdegamberi, consigliere regionale in Veneto, con riferimento alla recente cancellazione di due appuntamenti, uno a Venezia con la pianista Lisitsa e l'altro a Milano dove si sarebbe dovuto esibire il ballerino Sergey Polunin. La prima è un'acclamata artista di origine ucraine che avrebbe però espresso pubblicamente posizioni filo Putin, mentre il secondo è noto da tempo per essersi persino tatuato sul petto il volto dell'attuale presidente della Federazione Russa.

Ad ogni modo, il consigliere regionale Stefano Valdegamberi si rivolge così al governatore del Veneto, Luca Zaia, ed anche a Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura del governo guidato da Giorgia Meloni: «Faccio un accorato appello al presidente della Giunta regionale e al ministro della Cultura contro l'odio nell'arte, - afferma Valdegamberi - in particolare quello antirusso, a non discriminare mai più nessun artista. L'arte non dev'essere strumentalizzata», sintetizza il consigliere regionale Valdegamberi che poi sottolinea come il compito precipuo della cultura dovrebbe appunto essere quello di «sanare le ferite, per portare un messaggio di bellezza, mentre gli artisti sono il miglior viatico per la fratellanza dei popoli».

In tal senso per il veronese Stefano Valdegamberi «non esiste discriminazione più odiosa di quella culturale verso artisti colpevoli di essere liberi e verso un popolo che ha sempre mostrato amicizia nei confronti del nostro». Di qui il rinnovato appello del consigliere regionale Valdegamberi: «Chiedo, in particolare, al sig. ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, di intervenire proponendo come gesto pacificatore di riprogrammare il concerto di Valentina Lisitsa e incoraggiando teatri e istituzioni a non discriminare mai più nessun artista».