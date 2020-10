Farmacie, incertezza sui vaccini contro l'influenza. «Una presa in giro»

«La Regione Veneto ha raccontato l'ennesima fandonia». Lo ha dichiarato Giorgio Pasetto, coordinatore di +Europa Verona, a riguardo della campagna di vaccini contro l'influenza stagionale, cominciata in Veneto lo scorso 12 ottobre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I vaccini che la Regione ha messo a disposizione dei Veneto sono più di un milione, di cui circa 240mila dosi per la provincia di Verona. «L'assessore alla sanità Manuela Lanzarin aveva assicurato che una parte di queste dosi, le avrebbe messe a disposizione delle farmacie a partire dal novembre - ha spiegato Pasetto - Purtroppo, la dottoressa Francesca Russo, responsabile della sezione prevenzione e sanità pubblica della Regione Veneto, ha dichiarato che le farmacie non riceveranno le dosi di vaccino promesse per il mese di novembre. Forse, se ne resteranno, ne verranno date delle dosi a dicembre. Sembra l'ennesima presa in giro nei confronti di farmacie e cittadini. Pensare di fare prevenzione diffusa nella popolazione attiva senza vaccini disponibili nelle farmacie, o avendone forse pochissime dosi disponibili e soprattutto in ritardo, a dicembre, è un errore grave. La visione della prevenzione sanitaria di Zaia è decisamente inadeguata».